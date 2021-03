Vuoto participó del acto de asunción de Alberto Fernández como presidente del PJ

En su rol de presidente del Partido Justicialista de Tierra del Fuego, el intendente Walter Vuoto participó este lunes del acto de asunción de Alberto Fernández como presidente del PJ a nivel nacional, realizado en el Club Defensores de Belgrano.

El presidente del Partido Justicialista de Tierra del Fuego, Walter Vuoto, participó del acto de asunción de Alberto Fernández a la presidencia del Partido Justicialista. La ceremonia comenzó a las 19.00 h en el club Defensores de Belgrano y participaron gobernadores, funcionarios del gobierno nacional e intendentes.

Durante el acto, Walter Vuoto recibió su diploma como Consejero titular de la Mesa Directiva del Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista, que lleva las firmas del Secretario de la Junta Electoral Máximo Augusto Rodríguez y del Presidente de la Junta Electoral Nacional, Armando Felipe Cabrebra.

Con Fernández en la presidencia, lo acompañarán en la estructura partidaria que quedó sellada en la lista de única Unidad y Federalismo, como vicepresidenta primera la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez, en la segunda vicepresidencia el gobernador bonaerense, Axel Kicillof y en la vicepresidencia tercera la vicegobernadora de Chaco, Analía Rach Quiroga. Además la cuarta vicepresidencia será ocupada por el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y en la quinta la diputada nacional Lucía Corpacci, dejando una distribución de los cargos que cumplen con la ley de Paridad de Género que el PJ adoptó en la última reforma estatutaria.

La primera en dirigir la palabra fue Cristina Álvarez Rodríguez, quien destacó que “necesitamos una justicia con perspectiva de género, porque en nuestro país la Justicia llega tarde y llega mal. Y cada vez que llega tarde, hay una menos”, expresó la vicepresidenta del PJ. “Unidad hasta que duela, y a poco más de un año de esta responsabilidad que el pueblo nos dio por las urnas, decimos “Unidad hasta la Reconstrucción Argentina”, que necesitamos todos, siguiendo siempre nuestras banderas de la soberanía política, de la independencia económica y de la justicia social; porque no hay feminismo sin justicia social. También con la cuarta bandera, la que incorporaron Néstor y Cristina, la de derechos humanos. Y la quinta, que tenemos que construir entre todos, que es la del feminismo popular, la del feminismo peronista. Este peronismo federal y paritario nos enorgullece” expresó Álvarez Rodríguez.

Luego, tomó la palabra Alberto Fernández, quien “agradeció a José Luis Gioja, por hacer posible que el Partido Justicialista nos convoque y nos vuelva a unir”.

“Somos hijos de aquellos que aquel 17 de octubre de 1945, salieron a la calle para reclamar por un coronel, que había tenido el atrevimiento de darle derechos a los que trabajaban. Salimos a la calle para reclamar por las libertades: ¿No sé cuántos habrán pensando que aquel día iba a cambiar la historia de este país para siempre? Desde entonces en la Argentina, unos pocos no pueden sacar ventajas a expensas de la mayoría que perdía derechos. La discusión sigue siendo la misma, cómo distribuimos el ingreso entre los que trabajan y los patrones, y cuál es el rol del Estado en esa ecuación. Así empezaron a llegar los derechos a sindicalizarse, las vacaciones pagas, las obras sociales, Evita garantizó el voto de las mujeres y así un sector de la sociedad fue incorporándose con derechos. Soy hijo de esa Universidad Pública y Gratuita, que hizo Perón. Lo que permitió que los hijos de los obreros, llegaran a la Universidad” expresó Alberto Fernández, quien realizó un repaso sobre la historia del peronismo desde 1945 hasta la fecha, pasando por la dictadura militar y las consecuencias que trajo al campo nacional y popular.

“La discusión en la Argentina sigue siendo la misma, producción o especulación financiera. En diciembre del 2015, los que ganaron aquella elección, entendían que nuestro rol en la división internacional del trabajo, era ser, ya no el granero del mundo, sino el supermercado; y así vimos caer a más 23 mil PYMES, la UOM perdió trabajadores, SMATA también, actividades industriales que perdieron espacio en el desarrollo de la Argentina” expresó Alberto Fernández.

“Por eso con Cristina, con Axel, con Máximo, con Sergio acordamos que nos íbamos a poner de pie nuevamente para desarrollarnos con trabajo genuino para cada argentino en cada rincón de la Patria. Para eso llegamos. Heredamos una Argentina muy dañada, en terapia intensiva; y que en terapia intensiva, se contagió de COVID19. Pero tuvimos un acto inteligente, que fue estar unidos. Si seguíamos divididos, los sinvergüenzas de siempre se quedaban con todo. La unidad nos tiene que poner felices, porque “todos unidos triunfaremos”; no se quién escribió ese verso, pero quien lo hizo, fue sabio. En la unidad logramos el triunfo, en unidad fuimos capaces de enfrentar la pandemia, en unidad estamos recuperando la economía y el trabajo, en unidad cuidamos la salud de nuestra gente y en unidad estamos vacunando a los argentinos y argentinas; mientras otros hacen zoom desde la cama para criticarnos”.

“Nuestro proyecto es un proyecto integrador, federal, sin desigualdades, de producción y trabajo, que no facilita la especulación financiera. Esto no nos tienen que explicar, lo llevamos en la sangre los peronistas. Estamos al lado del que se quedó sin trabajo y del empresario que necesita ayuda para seguir produciendo y generando trabajo. Sabemos muy bien a quien representamos. Somos el partido que más alegría les trajo a la inmensa mayoría de argentinos que trabajan”.

“Esa capacidad e ingenio para encontrar salidas creativas es propio del peronismo. No hay nada más moderno que el peronismo. Ante la pandemia fuimos capaces de recrearnos para poder salir adelante en medio de esa angustia y desolación. Porque no queremos que nadie viva en la postergación ni el olvido, queremos abrir nuestras puertas para convocar a todos, a los jóvenes, a los chicos y a las chicas, porque el único mecanismo de transformación es la democracia y la democracia es política. A los que quieren vivir en un mundo sin contaminación, donde el desarrollo no nos condene, a las chicas que buscan la igualdad tan necesaria, los convoco a que salgamos a la calle a militar con más fuerza que nunca. Estamos aquí con los brazos abiertos, para escucharlos, para representarlos. Nada nos importa más que el futuro del país y el futuro es de los y las jóvenes” finalizó Alberto.

Por su parte, el presidente del Partido Justicialista de Tierra del Fuego y consejero de la Mesa Directiva del Consejo Nacional Federal del PJ, Walter Vuoto destacó que “Alberto vino a poner de pie a la Argentina, después de la tragedia del macrismo, y de que el mundo se cayera a pedazos con la pandemia. Se puso al hombro el país en la peor crisis de nuestra historia y lo está sacando adelante. Nos tocó el mejor piloto que podíamos haber tenido en esta tormenta. La historia lo va a poner en ese lugar. Y a los agoreros del odio, van a pasar al olvido por el triste papel que han hecho”.

“Alberto es un presidente de diálogo, que escucha a todos, que habla con todos, que consulta a todos. Y sobretodo que tiene una gran capacidad y vocación para construir los consensos que necesita la Argentina. Tenemos el desafío, todos los peronistas y todos los argentinos, de acompañarlo y ser parte de las soluciones que necesita nuestro pueblo. Los argentinos tenemos una oportunidad única, el mundo cambió, la economía global demostró sus debilidades. Ahora es el momento de poner en marcha los motores del crecimiento para volver a crecer en un mundo que va a ser distinto, y en el que vamos a tener que trabajar mucho, para que sea menos injusto con los débiles y mas firmes con los poderosos”.

“El peronismo históricamente se ha referenciado en sus líderes. Y Alberto Fernández es el líder natural de este proceso que estamos atravesando. Estoy seguro que este nuevo tiempo que comienza, una vez que superemos la pandemia, nos va a encontrar trabajando y creciendo a niveles récord. Nuestra promesa de poner en pie a la Argentina y de reconstruir una Patria para todos y todas sigue tan firme como desde el primer día. Los peronistas somos optimistas, porque entendemos que a la adversidad hay que afrontarla con más trabajo. Y Alberto está dejando la vida por la Patria, así que nos toca a nosotros seguir su ejemplo y redoblar los esfuerzos” finalizó Vuoto.