Un padre obliga a su hija a disculparse en la red por bailar twerking en Tiktok

Un padre obligó a su hija a pedir disculpas en un video (verlo arriba), luego de descubrir que la joven bailaba twerking para TikTok. El video muestra cómo el padre exige a la joven a leer un mensaje de disculpas.

«Este video lo estoy grabando para pedirle una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos que he estado subiendo en los que me denigro, esto lo hago con toda la vergüenza porque no fue la educación que mis padres me enseñaron», lee la hija mientras su padre permanece a un lado.

Posteriormente, el hombre hace que la menor reitere sus disculpas y cuestiona la forma en que la joven bailaba.

«¿Con quién te disculpas?», cuestionó su padre. «Con mi familia», responde la chica. «¿Quién es tu familia?», volvió a preguntar el padre. «La familia Medina», dice la chica.

Y el padre, de manera agresiva le dice: «No, no es la familia Medina. Tú madre, tus hermanas… ¿y por qué haces ese tipo de cosas? ¿eso eres tú? ¿esos videos te representan en algo? ¿tú eres eso? Tú eres una niña de casa, tú eres una niña que estudia y va bien en la escuela. Tú no tienes porqué estar enseñando las nalgas. ¡Las nalgas las enseñan las put…hija y tú no eres eso».

Las opiniones se dividieron en la red. Para algunos fue acertado el accionar del padre argumentando que le estaba enseñando a su hija educación al mismo tiempo que «la estaba protegiendo», mientras que otros desaprobaron su discurso, ya que aseguran que éste la estereotipa por haber bailado de esa manera y además obliga a la menor a pedir disculpas en público.