Menor le robó el auto a sus padres, chocó y mató a una persona

El trágico hecho ocurrió en González Catán. La víctima andaba en bicicleta con su pequeño hijo, quien sobrevivió al accidente.

Un adolescente de 14 años atropelló y mató a un hombre que estaba circulando en bicicleta en la localidad bonaerense de González Catán junto a su pequeño hijo, quien sobrevivió al accidente.

De acuerdo a las declaraciones de la mamá del conductor, el menor tomó el automóvil sin permiso. «Agarró el auto sin permiso, volvió, dijo que iba a guardar el auto y después se fue a dar otra vuelta», contó la mujer.

El hecho ocurrió el sábado pasado, cuando el menor de edad circulaba a bordo de un vehículo Fiat 147 Spazio color blanco y, por razones que todavía se investigaban, perdió el control del mismo al llegar a la intersección de las calles Tomas Valle y Jorge Newbery, en el partido de La Matanza, y terminó subido a la vereda, atrapado entre la pared de una propiedad y un poste de luz de cemento, al que prácticamente arrancó de su sitio.

Según información policial, el auto embistió a una bicicleta en la que viajaban Ramón Lisandro Aranda Teves, de 47 años, empleado de una constructora porteña y vecino de la zona, que falleció en el acto, y su hijo, de 5, quien fue asistido por los vecinos de la zona quienes llamaron inmediatamente al 911. El domicilio registrado de Aranda queda a once cuadras del lugar del hecho.

Al poco tiempo arribaron al lugar efectivos de la Comisaría 2° de González Catán y del Comando Patrullas Sur de la Policía Bonaerense, quienes constataron el fallecimiento del hombre y las heridas que presentaba el niño, por lo que llamaron a una ambulancia que lo trasladó hasta el hospital Simplemente Evita, situado en la avenida José Esquiza de la localidad.

Por su parte, según trascendió, el adolescente también sufrió varios golpes por el choque. No quedó libre: fue enviado bajo arresto a un centro de menores en la zona de San Martín tras un pedido de la UFI de Responsabilidad Juvenil N°2 a cargo del fiscal Marcelo Germinario, que abrió una causa por homicidio culposo y lesiones culposas. Sin embargo, por su edad, no sería penalmente responsable. Los archivos judiciales revelaron que el joven no cuenta con antecedentes penales previos.