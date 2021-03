Los policías que encontraron a M. contaron cómo fue el momento y cuál fue su reacción al verlos

Este jueves se confirmó la noticia más esperada en relación con la desaparición de M. en Parque Avellaneda: apareció sana y salva en la ciudad de Luján. La encontraron dos policías del Comando de Prevención Ciudadana (CPC), el sargento Diego Álvarez y la oficial Marianela Ledesma. Esta tarde, en diálogo con TN, los agentes contaron cómo fue el momento en el que recuperaron a la nena de 7 años y cuál fue su primera reacción al verlos.

“Después de estar toda la noche buscándola, íbamos hacia la alarma de un comercio y nos cruzó un camionero para decirnos que había visto la bicicleta (del secuestrador) con el masculino”, contó el sargento Álvarez, y agregó: “Al hacer dos cuadras, vemos que el rodado dobla en calle Las Heras y nos ponemos a la par. Entonces, le digo a mi compañera: es él”.

Tras reconocer a Carlos Savanz, el cartonero de 35 años que se había llevado a M. el lunes pasado, los agentes le pidieron que se detuviera para pedirle los datos.

“Él da el apellido y el nombre real. Entonces, yo bajo del móvil y lo agarro. En ese momento la bicicleta casi se cae y vemos que se mueve una caja sobre el rodado. Ahí nos dimos cuenta de que estaba M. adentro”, relató Álvaez.

Al ver que M. vestía una remera y un par de zapatillas de lona, cuando la temperatura estaba por debajo de los 10°C, la oficial Ledesma se sacó la campera para abrigarla y la tomó entre sus brazos.

“Fue algo que me salió de manera espontánea, porque ni siquiera tuve tiempo de pensarlo. Al sacarla de la caja noté que estaba fría y le puse mi campera”, explicó la policía.

Con respecto a la primera reacción de la nena al verlos, contó: “Con el impacto de que la bicicleta se cae y también la caja, ella se asusta y empieza a llorar y a pedir por su mamá. En ese momento, yo la levanto a upa y ella me abraza también. Una vez en el móvil, me manifiesta que se había perdido con Carlitos y que él le había regalado las zapatillas que llevaba puestas. Se la veía sumamente tranquila”.

En relación con el secuestrador, que fue reducido y detenido en ese momento, Álvarez contó: “Le puse las esposas y lo subí al móvil. Le pregunté si no sabía que lo estaban buscando desde hacía tres días y me dijo que no”.

Al ser consultado sobre el motivo por el cual el hombre habría puesto a la nena dentro de una caja, expresó: “Creemos que fue por el frío, porque si hubiera querido ocultarla no hubiese estado dando vueltas por el centro”.