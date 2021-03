La gente vacunada contra el coronavirus puede juntarse sin usar barbijo, dicen los CDC en Estados Unidos

La máxima autoridad sanitaria que investiga y monitorea el avance del coronavirus en Estados Unidos difundió este lunes una guía muy esperada para los que ya están totalmente vacunados contra el Covid19 y dice que este grupo ya puede reunirse libremente en interiores con otros que también estén inmunizados, aunque todavía deben respetar el uso de barbijo y distancia social en lugares públicos.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dio además buenas noticias para millones de abuelos que no han podido ver a sus nietos en el último año y dijo que las personas totalmente vacunadas pueden visitar en un espacio cerrado a personas no vacunadas de un solo hogar, siempre y cuando entre los no vacunados no haya alguien que esté en riesgo de enfermedad.

Eso significa que los abuelos totalmente vacunados pueden visitar a niños o adultos sanos no vacunados (que no sean del grupo de los vulnerables), sin máscaras o distanciamiento físico. Pero la visita debe limitarse a un hogar: si se suma algún vecino adulto no vacunados, la visita debe moverse al aire libre y todos deben usar máscaras y mantenerse a distancia

Las recomendaciones llegaron cuando la campaña de vacunación en Estados Unidos avanza con celeridad con tres tipos de vacunas aprobadas: Pfizer, Moderna y Johnson &Johnson’s. Casi el 20% de la población recibió al menos una dosis y hay estados donde ya se vacuna a los mayores de 55.

Los casos están disminuyendo y también las muertes, mientras que ya comienza la reapertura de escuelas y negocios y en algunos estados (como Texas) ya han decretado una normalización total de las actividades.