Y agregó “Esto sucede el año pasado cuando me manifiesta que tenía un golpe en el cuello y que le tocaba la parte íntima”.

Es por esto que la mamá enfatizó “Pido al jefe de la Policía que sí está al tanto que tome las cartas del asunto, no puede ser que siga en actividad, él sigue trabajando normalmente, en la Comisaría Tercera”.

“El juez dio una orden que no se puede acercar a mis hijos ni a mi”. “Mis hijos la están pasando mal psicológicamente, no pueden hacer la vida normal, pido a la justicia que me ayude, que los escuchen porque yo si creo en ellos, sé que están diciendo la verdad”.

Y concluyó “Sigue en investigación, todavía no llamaron a declarar a mi hija”.

El 26 de noviembre se realizó la denuncia en Fiscalía por lesiones contra los hijos, donde la causa está caratulada como “Lesiones leves caratuladas por el vínculo”.