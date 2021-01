Agrupación Madres de Pañuelos Amarillos preparan un proyecto para endurecer las penas contra abusadores

Mabel Acuña pertenece a la agrupación madres de Pañuelos Amarillos “Yo Si Te Creo”, destacadas por su lucha y pedido de justicia por sus hijos que fueron víctimas de abuso. La agrupación trabaja en un proyecto para endurecer las penas contra abusadores

En diálogo con Minuto Fueguino Mabel comentó “Vamos acompañar a un diputando de la provincia de Neuquén que ha presentado a nivel nacional un proyecto interesante , y nosotras vamos acompañar por lo que venimos luchando, queremos cadena perpetua para los violadores y cadenas más firmes porque la verdad que la justicia en TDF da mucho que desear”

Al respecto comento acerca de un proyecto que también van a presentar el grupo de madres “queremos cadena perpetua y que realmente se cumple. Que se terminen los beneficios, ahora se esta viendo que Saldivia (acusa de abuso sexual), está cumpliendo la pena de 8 años de prisión y fue trasladado a un pabellón VIP “porque no hay lugar en el lugar en el que tendría que estar”

“Hablamos con un diputado de otra provincia, porque ninguno de nuestra provincia nos llamó ni nos apoyaron. Decidimos comunicarnos con la gente de afuera quienes no dudaron ni un segundo en apoyarnos en el proyecto que queremos presentar” expresó.

“Tenemos una gran cantidad de convocatoria a nivel nacional y nos gustaría hacer historia con esto. Estamos muy felices y nos estamos preparando para el mes de marzo dirigirnos al congreso presentando nuestro proyecto. Un poco triste porque nos hubiera gustado que los diputados de nuestra provincia nos apoyen y nos acompañen” refirió.

“Hay muchas victimas que están luchando para darle un plato de comida a su hijo, o llevarlos a un psicólogo para asistirlos, y ver que estas personas tienen privilegios, saliendo a pasar las fiestas con sus familias porque ponen dinero, me parece totalmente aberrante” indicó.

“Hubo muchas denuncias de madres que se acercaron a nosotras uniéndose a nuestra lucha”resaltó.

“Este 2021 va ser nuestro, vamos a sacar condenas firmes y buscar lo mejor para nuestros niños y los niños de todos. Esto es un legado a futuro. En nuestra provincia va a quedar reflejado lo que estamos pidiendo a nivel país y es muy importante esto que estamos realizando” manifestó.

Fuente: Minuto Fueguino