Aborto legal: El Ministerio de Salud de la provincia aclaró que aún no está habilitada la interrupción voluntari

El Ministerio de Salud de la Provincia aclaró que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) aprobada por el Congreso la semana pasada no fue aún promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional y que, actualmente, sólo está habilitada la interrupción legal del embarazo (ILE), contemplada en el Artículo Nº 86 del Código Penal Argentino.

El responsable del Programa Provincial de Salud Sexual, Marcelo Guida, explicó que “la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y la interrupción legal del embarazo (ILE) son dos términos diferentes”.

“La ILE está habilitada a partir del fallo de “F.A.L.” del año 2012 mediante el cual la Corte Suprema de Justicia habilitó al ámbito de la salud a poder realizar interrupciones de embarazo, siempre y cuando, se encuadren dentro de los términos de la legalidad que están contemplados en el artículo 86 del Código Penal”, detalló el doctor.

Según el Artículo 86 el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:

1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.

2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.

El profesional comentó que “lo que se vivió la semana pasada en el Congreso de la Nación tiene que ver con lo que es la IVE” y detalló que “la ley se aprobó pero ahora falta la promulgación. Una vez que esté promulgada, la ley es de aplicación en todo el territorio de la Nación”.

“Hoy IVE en la provincia no se hace porque todavía no están dados todos los pasos que corresponden para ser legal” dijo el especialista, y adelantó que la promulgación “no creo que lleve más de una o dos semanas”.

Finalmente, Guida contó que “ILE se hace desde el año 2012” y que “la provincia cumple con lo que la ley establece”.

Fuente: Minuto Fueguino