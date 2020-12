Desconfianza entre los rusos por la vacuna Sputnik V

Ushuaia 24 pudo hablar con al menos 15 ciudadanas y ciudadanos residentes del Moscú para conocer sus opiniones sobre la vacuna que elabora el propio país y ya se encuentra en Argentina.

“En Rusia no es buena idea, por supuesto” opina Natalia y agrega que “puede ser peligroso”, aunque desea que se aplique por fuera de su propio país.

Por su parte, Anastasia -trabajadora de una empresa logística- señala que “fue una vacuna hecha en apuras y no fue bien puesta a prueba en la población”. Su rechazo es contundente y asegura que no se aplicará la vacuna.

En tanto, Anna -también residente de la capital rusa- opina que tanto ella como sus amigos ya expresaron que no se aplicarán la vacuna. “Mis amigos y yo tenemos miedo de hacerlo”, dice.

Alina, residente de Moscú y trabajadora de un centro comercial- expresa su rechazo a la vacuna: “No quiero ponerme esa vacuna. Creo que no tenía una gama completa de controles. Y los médicos no saben si garantiza durante mucho tiempo no enfermarse. Hace unos meses, los médicos nos dijeron que todos los que se enfermaran tendrían inmunidad. ¿Pero qué vemos? La gente recibe corona por segunda vez… no confío en la vacuna ahora”, dice aunque reconoce que no es “una profesional de la salud”.

Las opiniones de los rusos condicen que lo que suceden con los policlinicos de Moscú en donde esperan a los ciudadanos para vacunarse contra el coronavirus. Sin embargo, las salas de esperan están vacías.

Apta para mayores de 60 años

La vacuna rusa despertó la semana pasada una nueva polémica luego de que el presidente Vladimir Putin expresara que no podía vacunarse porque su edad, 68 años, no se lo permitía. ”Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible”, dijo el mandatario ruso que cumplió 68 años el pasado 7 de octubre pasado.

Desde esas declaraciones, este sábado las autoridades rusas dieran luz verde al uso de el uso de Sputnik V para los mayores de 60 años después que los últimos análisis confirmaron que su uso no representa ningún riesgo para ese grupo de edad.

Por temor a represalias que podría tener por el gobierno ruso o sus puestos laborales en empresas ligadas al Kremlin los apellidos de los consultados no fueron dados a conocer en esta nota.