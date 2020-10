Denunciaron a gerente por malos tratos

“Esto sucede a menudo, por eso atino a grabarlo, porque estamos cansados ya de que no se llegue a nada”, expresó el delegado.

Además, Calisaya indicó que, debido a estas actitudes, los operarios tienen miedo de realizar denuncias ya que son frecuentes las amenazas y agresiones: “Yo me acerqué para filmar porque vi que estaba increpando a un compañero de una forma claramente intimidatoria, buscando provocar una reacción, que cualquier persona ante la forma de tratarte reacciona. Entonces fue que se la agarró conmigo, y me dijo que ya me va tocar a mí. Que un día va a apagar las luces para que vengan a cagarme a trompadas mis propios compañeros”, relató.

La discusión habría comenzado debido a que los trabajadores recibieron una orden que contradecía la tarea que se les había encomendado de antemano. Los operarios, entonces, acataron la indicación del supervisor, cambiaron de tarea, lo que habría causado que el gerente manifieste su enojo contra ellos: “Cualquiera que sea la situación me parece que no amerita que se trate de esa manera en un ámbito de trabajo”, opinó Calisaya.

Debido a que esto sucedió el viernes 25 de septiembre, el lunes 28 los delegados realizaron la denuncia en el Ministerio de Trabajo con el video como evidencia. Hoy, jueves 1º de octubre, fueron citados a una audiencia para hablar de otras denuncias previas: “Es seguro que trataremos este tema también”, dijo el delegado.

El sindicalista recalcó que al no ser el primer episodio de malos tratos que se da en la empresa con el mismo gerente, existen varias quejas informales ante el apoderado de la empresa. Ante el temor de las consecuencias que puede tener esta situación, decidieron realizar las denuncias y quejas formalmente: “Nosotros tomamos las medidas precautorias porque en algún momento se van a ir a las manos, va a pasar. Hace cuatro o cinco años ya pasó. Con otro supervisor hubo un compañero que reaccionó, lo acusaron de agresión y el compañero fue despedido”, relató.

Y agregó: “Solamente pido a las autoridades que corresponde, y a la propia empresa, que tome cartas en el asunto y resuelvan esto. Creo que en ningún lado se permite que se trate a sí a un trabajador. Y a nuestro gremio AOT que son los primeros que tienen que respaldar a los operarios, que sufren estas situaciones a menudo. Porque muchas veces no se denuncian porque no se sienten respaldados”.