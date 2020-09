Transporte: “La actividad bajó muchísimo”

El presidente de la Cámara de Transporte de TDF Darío Loreto manifestó que “las empresas que están vinculadas a la industria han tenido algunos despidos, dado que si la industria está paralizada, los camiones también, pero esta situación ya viene desde el año pasado”. “La situación de pandemia nos pegó fuertísimo, nosotros no estamos exentos de ningún contagio”. Asimismo indicó que “estamos muy expectante de que se reactive el consumo”.

El presidente de la Cámara de Transporte de Tierra del Fuego Darío Loreto realizó un análisis de cómo el sector está atravesando la situación de pandemia que vive el país.

Por FM La Isla señaló que “la situación de pandemia nos pegó fuertísimo, nosotros no estamos exentos de ningún contagio, y en lo que es el transporte tratamos de preservar a nuestra gente, pero nos encontramos con un montón de baches que fue complicado para todas las empresas, dado que tuvimos caminos cerrados, estaciones de servicios que no nos querían atender, solamente nos cargaban combustible, pero no nos daban servicio, el problema de los depósitos fiscales, el cierre de las Aduanas”.

Asimismo indicó que “como transportistas asumimos la responsabilidad y el compromiso del cuidado de nuestros compañeros, manteniendo los protocolos tal cual los implementamos, siendo que a nivel nacional fue muy poca la incidencia en el nivel de porcentaje de contagios de chóferes, o de gente relacionada a la logística, a pesar de que siempre se nos estuvo mirando de reojo”.

En este sentido sostuvo que “hubo mucha responsabilidad de los chóferes, donde hubo situaciones de chóferes que no han podido ingresar a sus casas aquellos que viven en el medio del camino, o vividos situaciones muy complejas, y más allá de tener que andar por todo el país, el sector de chóferes ha sido uno de los porcentajes más menores de contagio, por lo cual hay que hacer un reconocimiento a ellos, y lo siguen haciendo porque continuamente siguen tomando todas las precauciones porque a nosotros como transportista y empresario nos deja tranquilos porque sabemos que nuestros chóferes cumplen con los protocolos que exigen los cargadores , o cuando van a cada uno de los lugares que tienen que ir, por lo cual totalmente agradecidos para con ellos”.

“La actividad bajó muchísimo”

Por otro lado indicó que “la actividad bajó muchísimo, y ante esa situación siempre también aparece aquel que te baja el precio, a pesar de que no hemos aumentado el costo en relación a los aumentos que hemos tenido, tanto aumento de sueldos, como de combustible, siendo que nosotros nos estamos manteniendo con el mismo numero que a fines del año pasado, lo cual hace que nosotros también le busquemos la vuelta para tratar de mantener la empresa”.

En cuanto a nivel de personal, dijo que “en Tierra del Fuego las empresas que están vinculadas a la industria han tenido algunos despidos, algunas suspensiones de personal, dado que si la industria está paralizada, los camiones también, pero esta situación ya viene desde el año pasado”.

Asimismo manifestó que “aquellas empresas que realmente estamos comprometidos con la Ley, con la industria, son muy pocas, considero que aquellos que siempre estamos comprometidos con la industria somos quienes somos fueguinos, por lo cual son muy pocas las empresas que se comprometieron y siguen comprometidas con la industria, ponemos todo para que esto funciones, y que no este tan expuesta como a veces está expuesta ante Nación, o ante el país, dado que muchas veces la Ley 19640 está tan expuesta a nivel nacional, y se malinterpreta lo cual importante que es”.

En este sentido explicó que “aquellos que somos transportistas fueguinos estamos comprometidos, y abiertos a cualquier negociación con las industrias, y estamos dispuestos a realizar lo que sea para que la industria continúe”.

Expectante de reactivar el consumo

Por otro lado, Loreto se refirió al panorama que observa de acá en adelante para el sector, para lo cual manifestó que “nosotros estamos muy expectante de lo que está sucediendo a nivel país, de que se reactive el consumo, dado que nosotros sabemos que si se reactiva el consumo, la industria de Tierra del Fuego no va a dar abasto, por lo cual nosotros estamos expectantes de lo que suceda en el país, la realidad es esa, todos los que dependemos de las industrias nos sucede eso, expectantes de que el consumo crezca para poder trabajar bien y normal, lo que estamos buscando hoy es normalidad y regularidad, dado que hoy no lo tenemos, y es lo que hace que el mismo empleado no se sienta seguro de donde está, ha pasado que los empleados van cambiando de empresa en empresa porque han visto que el trabajo cayó mucho, entonces van buscando otro porque piensan que el próximo en ser echado será él, entonces estamos muy expectantes de que el consumo se reactive”.

Recordó que “en los últimos años a la industria fueguina la mataron, la castigaron mal, nos castigaron, nos pusieron contra la pared, cayó muchísimo la actividad de la industria”.

Interrupción de tránsito entre ciudades

Finalmente dijo que “la interrupción de tránsito entre las ciudades de Río Grande, Tolhuin, y Ushuaia no nos afectó como transportista, sea lo que tengamos que llevar, pero si bajó muchísimo el volumen, por lo cual tenemos que estar permanentemente moviéndonos para no quedar parados, la verdad que más allá de todo lo que ha sucedido en Río Grande, donde la situación es desesperante, estamos muy preocupados, esperamos que se tome un poco de conciencia, estamos tratando de trabajar lo justo y necesario, o sea tratamos de cuidarnos porque la situación esta complicada, y para nosotros el recurso humano es fundamental”.