Sosa aseguró que se cumple con un viejo anhelo

El secretario general de Petroleros Privados celebró el acuerdo alcanzado con la empresa Total Austral para proteger la mano de obra local. “Hoy el 70% vive en el continente y el 30% está radicado en la provincia y vamos a tener que emparejar esta situación. A pesar de los problemas que podamos tener, esta es la provincia más segura que tiene el país y de eso no tengo ninguna duda”, dijo, confiando en que muchos elegirán a TDF para radicarse.

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado, Luis Sosa, celebró por Radio Universidad 93.5 el acuerdo alcanzado ayer con la empresa Total Austral para proteger la mano de obra local y revertir progresivamente la mayoría de empleados foráneos que tiene la petrolera.

“El gobierno de la provincia nos convocó, habló con la gente de Total, que se comunicó con nosotros. Este tema lo veníamos hablando con la empresa. Hace tiempo el compañero Juan José Degratti venía realizando distintas reuniones con legisladores, con la gente de Total de Buenos Aires y de Río Grande. Esto es la culminación de aquel viejo proyecto que tenía Degratti”, dijo el dirigente.

“El gobernador Melella llevó la iniciativa, se puso en contacto con la empresa Total Austral, que tuvo la predisposición para avanzar en este acuerdo. Fuimos invitados a participar y el gobernador bien decía que es un viejo anhelo y un proyecto para toda la comunidad fueguina”, subrayó.

Explicó que “el acuerdo establece un plazo para que gradualmente los trabajadores vayan quedándose en la provincia. Ojalá se queden todos. Nosotros vamos a tener que ir al campo, hablar con la gente y a muchos no le gustará, pero hasta el 2021 deben llegar al 75% de trabajadores locales y en 2022 el porcentaje se eleva al 80%. Este es un anhelo que lo llevó a la práctica el gobierno actual y con Total lo veníamos hablando desde hace bastante tiempo. Teníamos reuniones en el despacho del gerente actual y no nos toma de sorpresa, porque ellos también compartían esta visión, y veían que no era equitativa la situación”, expuso.

Mayoría de afuera

Lo cierto es que hoy la relación es 70/30 y los salarios de los trabajadores no quedan en la provincia, tampoco los puestos que genera la explotación de los recursos naturales fueguinos son para los fueguinos: “Hoy el 70% vive en el continente y el 30% está radicado en la provincia y vamos a tener que emparejar esta situación. A pesar de los problemas que podamos tener, esta es la provincia más segura que tiene el país y de eso no tengo ninguna duda”, dijo, confiando en que muchos elegirán a Tierra del Fuego para radicarse.

Consultado sobre quién va a controlar el cumplimiento efectivo de este acuerdo, señaló que “el gobernador ha dicho que esto tiene que ser un trabajo en forma conjunta entre el gobierno, los trabajadores y la empresa. No quiero pensar que los muchachos van a hacer trampa. Tenemos que trabajar en forma conjunta con el gobierno y la empresa en este caso. Hay que caminar el campo, como le dijimos a algún funcionario, y nosotros lo venimos haciendo desde hace años. Somos un gremio que nos gusta ir al campo, y allí uno ve lo que la misma gente nos dice”, observó.

Sosa reiteró como balance que está “totalmente conforme con este acuerdo, es un logro de muchos años y me hubiera gustado que Degratti esté presente porque se cumplió un viejo anhelo de muchos ciudadanos de la provincia y en especial de Río Grande, porque esto se va a ver reflejado con trabajadores residentes en la provincia”.

Derrames semanales de YPF

Por otra parte, denunció “serios problemas con la empresa YPF porque hay derrames casi todas las semanas”, y no hay controles de parte del área de Medio Ambiente.

“El lunes, en una charla privada que tuvimos con el gobernador, dijimos que ya la Legislatura tiene que estar trabajando con la gente de Medio Ambiente para ver lo que tienen que hacer. Las empresas que contaminen con derrames tienen que tener multas y esto lo debe controlar Medio Ambiente”, reclamó Sosa.

“Las multas son irrisorias y por eso ya tiene que estar trabajando la Legislatura para incorporar una multa que les haga doler el bolsillo a cualquier operadora que cometa estos errores. No puede ser que haya un derrame y nadie haga nada. Hace poco hubo un derrame, la Secretaría de Ambiente le pidió un informe a YPF y no le dio la importancia que le tendría que haber dado. No fue un derrame muy grande, pero sí importante por la ecología, el medio ambiente y las napas que se contaminan. No porque estemos en el campo no se contaminan las napas”, planteó.

Consideró que “la provincia está en condiciones de reclamar y debe controlar la situación que se da día a día en los yacimientos”. Respecto de la mano de obra empleada, en este caso no se da la situación de Total y los trabajadores de YPF, que “rondan los 600, en este caso son de la provincia. Los supervisores son mayormente de afuera pero residen en la provincia. El gerente es Carlos Gómez y ya estuvo antes en YPF”, apuntó.

Asimismo, confía en que haya más cercanía para tener una mejor comunicación y no depender de la sede de Comodoro Rivadavia. “La idea del gobierno nacional es no trasladar YPF, sino que se abra la base que tenía en Río Gallegos. Acá tenían lo que hoy es el Poder Judicial y funcionaba toda la parte de administración y suministros. En su momento a la ex gobernadora Bertone le pedimos la pileta de ese lugar, ofrecimos pagarla. Por una cuestión partidaria si se quiere esperábamos que la gobernadora accediera a la petición, pero lamentablemente no tuvimos eco”, dijo del importante complejo deportivo que sigue abandonado.

Casos de COVID

También se le consultó a Sosa sobre la situación epidemiológica en los yacimientos. “El domingo nos notificaron de un nuevo caso. El contagio es esporádico en el campo y se ponen todas las previsiones. El protocolo que realiza Total es muy importante y en el yacimiento Cullen se aisló a todo el mundo para evitar contagios. Hasta hoy tenemos alrededor de 28 contagiados y algunos ya se reincorporaron”, informó.

“La cuarentena en la ciudad se está haciendo por 7 días, con hisopado y resultado a la vista para que no suban contagiados. La empresa hace el hisopado y el gobierno controla. Lo mandan a un laboratorio que en 24 horas les da el resultado. A todos los compañeros que están bajando, dos o tres días antes les hacen un hisopado para que vengan de franco y se instalen en su domicilio si no están contagiados. Si lo están, los mandan directamente un hotel hasta cumplir la cuarentena, para que no contagien a la familia. Los empleados vienen en un chárter que pone la empresa, porque no hay vuelos comerciales”, aclaró.

Terra Ignis

Finalmente se le pidió opinión sobre las modificaciones al proyecto de creación de la empresa de hidrocarburos fueguina, y señaló que “el gobernador se comprometió a hacernos llegar las modificaciones, luego de las advertencias que hizo en su momento el Fiscal de Estado. También tuvo que ver el Fiscal de Estado en el acuerdo que se firmó con Total, el gobierno y nuestra organización gremial. El proyecto tiene que pasar por todos los entes que corresponden y hacer bien las cosas. Estuvimos hablando con el gobernador sobre la empresa, y también hemos pedido una reunión con los legisladores para poder estar informados”, concluyó.