Río Grande: Denunció que le negaron internación a su madre y murió

Una grave denuncia por las redes sociales se viralizó en las últimas horas en Río Grande, a partir del fallecimiento -el viernes- de una vecina de 61 años, y sus familiares elevar su enojo absoluto por las deficiencias y negligencia que aseguran recibieron desde el PAMI, al momento de solicitar la asistencia que le correspondía.

Alejandro Rolando publicó lo sucedido en su muro de Facebook, y contó que su mamá era Nancy Graciela Vargas, quien padecía colangiocarcinoma y falleció el 11 de septiembre en el CEMEP, luego de denegársele la derivación a Ushuaia por el grave estado en el que se encontraba.

«La decepción que tengo con la obra social al no autorizarme la internación domiciliaria, ni tampoco algunas otras cuestiones a través de estos 6 meses a partir del diagnóstico de la enfermedad de mi madre. El PAMI me negó el módulo integral de alta complejidad porque en teoría recibía un subsidio del estado (cuestión que no existió nunca) y porque no era mayor de 75 años», expresó el joven con disgusto.

En este sentido, Alejandro narró el suplicio que le tocó atravesar con la citada entidad, a punto tal de llegar a apersonarse y «amenazar al médico con que la situación de mi mamá era deplorable», sin entender el rechazo de este tipo de internación domiciliaria.

«Al rato de salir del PAMI, se comunicó a mi celular personal una Jefa jerárquica de sigla «V.S», justificando la no atención y mi enojo era muy grande, por lo que se comprometió en llamarme más tarde con alguna solución. Nunca más llamó, luego me clavó el visto en el whatsapp el domingo 6 de septiembre», continuó

«La internación nunca se llevó a cabo, ya que el 9 de septiembre a mi mamá la llevamos al CEMEP en grave estado y mintieron diciendo que no era paciente del hospital. Porque digo esto, en la ciudad no existen camas al día de hoy libres, ni en el Sanatorio Fueguino, ni en el CEMEP y, por supuesto, en el Hospital Regional», indicó el hijo de Vargas.

«ME BICICLETEARON AL MEJOR ESTILO»

El PAMI me entregó la silla de ruedas con la frase: «ESTA NUEVITA, UN POCO SUCIA, EN TU CASA LIMPIALA CON UN TRAPO CON LAVANDINA». Ayer (por el 11 de septiembre) me encuentro que en el parte de salud afirman que falleció una mujer de 61 años en el HRRG, cuando mi hermana estuvo en el CEMEP hasta la muerte de mi mamá aislada con ella», denunció Alejandro.

Bajo este desolador panorama, el joven agradeció al oncólogo que atendió a su madre, Dr. Páez Herrera, «por su profesionalismo y sinceridad en estos últimos 6 meses», así como también al servicio de Oncología. Y aseveró que ninguno de sus familiares tienen síntomas.