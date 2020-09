Quedó parapléjico tras un accidente laboral

Un vecino de Tolhuin -Jorge Vargas-, dialogó con AIRE LIBRE FM sobre una situación que atraviesa tras un accidente laboral: “Yo trabajé en el Aserradero Fueguino, tuve un accidente y quedé parapléjico. No quise hacer un reclamo legal porque quería llegar a un acuerdo, pero no están cumpliendo”, manifestó.

“Yo no quise hacer ningún reclamo legal porque quería llegar a un acuerdo, yo necesito tener algo porque pasa el tiempo y después se van a lavar las manos. Mi patrón Luis Martínez y su socio Daniel ‘El Colorado’”, señaló Vargas y agregó que “vengo complicado con mi salud. Ellos me traen lo que quieren. La otra vez me trajo una plata y un recibo en blanco. Ahora estamos viendo con un abogado de Río Grande. Le dijeron que me daban 60 mil pesos y pagaban una ayudante terapéutica”.

“Desde que tuve el accidente nunca pudimos poner una atención, una jubilación por discapacidad, porque desde el día del accidente figura como que estoy activo”, manifestó.

“Quedé totalmente con paraplejía, del pecho para abajo no siento nada”, cerró.