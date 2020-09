Pedirán hisopado con 72 horas de anticipación para ingresar a la provincia

La ministra de Gobierno de la provincia e integrante del Comité Operativo de Emergencia, dijo que el requerimiento será tanto para las personas que ingresen vía aérea como por vía terrestre. “Por lo menos podemos decir que al momento de ingresar no presentaba el virus. Puede estar incubándolo pero por lo menos disminuimos las posibilidades”, destacó.

“El hisopado no me garantiza 100% que yo no estoy incubando la enfermedad. Lo que me dice es que no tengo virus. Unos días después puedo tenerlo. Pero también es cierto que no es lo mismo el contagio de una persona con síntomas que una asintomática”, concluyó.