Jornada nacional de lucha con adhesión fueguina

Las organizaciones fueguinas que adhirieron emitieron un comunicado dónde señalaban que «los trabajadores y trabajadoras estatales de la provincia de Tierra del Fuego acompañamos la jornada de lucha que se realiza en todo el país, organizada para el día 17 de septiembre del corriente año por el Sindicalismo Combativo. La misma fue votada en el plenario a nivel nacional, realizado el día 5 de septiembre en forma virtual por distintas corrientes combativas que luchan día a día por un aumento salarial para llegar a fin de mes y por un trabajo digno para aquellos compañeros que subsisten con un plan, que están en la informalidad y no cuentan con obras sociales, ni seguros ART, cobrando un salario de pobreza”, indicaba el texto.

Además se explicaba que “En esta Jornada Nacional de lucha se quiere implantar un reclamo de todos los trabajadores y trabajadoras para visibilizar la situación social que hoy vivimos los trabajadores estatales en todas las provincias. Los trabajadores reclamamos un aumento salarial acorde a la inflación que hubo, en este tiempo de pandemia por COVID-19”.

Repasaron que “los trabajadores y trabajadoras de todos los sectores vienen manifestándose en todo el país por la grave situación económica que sufren hoy los trabajadores y con un salario por debajo de la línea de pobreza, con la ausencia de paritarias para acordar un aumento salarial y por la falta de elementos sanitarios para el cuidado de cada trabajador del sector de salud, educación y de los trabajadores de la administración central y organismos descentralizados”.

Por otra parte reclamaron la “reapertura urgente de paritarias (recomposición salarial digna y sin techo), contra la precarización laboral, modificación del Dec. 315/20 (ampliación del bono incentivo mientras dure la pandemia a todo el personal de salud; educación y de la administración Pública en general y pase a planta de todos los y las trabajadores precarizados por el Estado”.

“Repudiamos a la burocracia sindical integradas al Gobierno, que apoyan a las patronales en los ajustes y despidos; bajas de cargos a los trabajadores de la administración Pública y las actas de acuerdo de aumentos miserables que firmaron en el mes de febrero los gremios (UPCN, ATE y SUTEF) para toda la administración pública, que engaño a los trabajadores referente al aumento en sus salarios, cuando solo hubo un reconocimiento de un porcentaje de varios Ítems, que muchos de los trabajadores no perciben y, de hecho, no fue un aumento salarial, ya que no es absorbido al básico. También pedimos la expulsión de Berni y el desmantelamiento de la bonaerense, responsables de encubrir el crimen de Facundo y para que no siga los crímenes”, expresa el documento.

Advirtiendo que lo hacen “mientras las organizaciones oficialistas brillaron por su ausencia, como los gremios y las centrales sindicales y su silencio cómplice. La maldita bonaerense es una creación de esta democracia podrida, que mantuvo en sus puestos a muchos genocidas de la dictadura -quienes tuitean desde las cuentas oficiales del Ejército-. La maldita bonaerense sale fortalecida de esta crisis por acción y gracia del gobierno, que la requerirá para desalojar las tomas de tierras en distintos puntos del país”.

Mencionan que en la actual situación “la clase obrera debe entrar en escena y hacerlo en forma independiente. Las y los estatales, particularmente, tenemos que tomar la iniciativa: es inaceptable que el Estado premie a las fuerzas represivas con aumentos y al resto nos deje sin paritaria. Los gremios deberían convocar asambleas en todas las dependencias y a nivel general de los sectores de trabajos para unir la lucha y no separar a los trabajadores por sectores, ya que eso hace que se debilite la fuerza de lucha y favorece a las patronales. Por eso, debemos organizar y llevar adelante un plan de lucha, para que la crisis no la paguemos los trabajadores”.

Termina el documento expresando las siguientes consignas: “Fuera Berni. Justicia por Facundo Castro, castigo a los culpables. Paritarias ya: actualización salarial indexada a la inflación mensual. Recomposición según lo perdido el último año. Salario inicial igual a la canasta familiar. Basta de contratos basura: pase a planta de todo el personal, incluido el de las tercerizadas. Por protocolos de seguridad e higiene elaborados por las y los trabajadores. Basta de contagios y muertes en salud: EPP en cantidad y calidad; más personal; respeto de licencias y aislamientos. Centralización inmediata del sistema de salud para evitar el colapso». Los firman: Tribuna Estatal y Docentes TdF, Agrupación de Izquierda, Militantes de la Agrupación ANUSATE, Trabajadores Estatales Autoconvocados, AFEP, Polo Obrero TdF, y Trabajadores Precarizados.