“Compramos las bolsitas a pulmón”, dijo Yésica, la mamá de Franco.

Y agregó: “No he tenido capacitaciones como para mantenerle la herida limpia. En el hospital de Rio Grande nos dijeron que teníamos que acercarnos al centro asistencial de Tolhuin, pero no están capacitados. El personal no sabía ponerle la bolsa, no tenían conocimiento de cómo calmarlo. Tuve que buscar ayuda en otro lado fuera del hospital”.

Según Yésica, “en Rio Grande me mostraron como lo hacían, pero no lo hacían correctamente. El Dr me recetó una crema para que la dermatitis no se expanda, y me estaba manejando con eso. Hasta que conocí a una señora que su marido tuvo el mismo problema y me enseñó cómo hacerlo”.

Yésica pidió ayuda y logró comunicarse con el intendente. “Me dio un contacto para que me comunique con Jeanette, que me pasó el número de otra persona que me mandó a Desarrollo Social. Y vinieron a mi casa y me tomaron los datos para conseguirme la bolsita, pero hasta el momento no he recibido nada, me dijeron que está en trámite”.

“No es la respuesta que esperaba, mi hijo la está pasando mal, se tuvo que someter a dos operaciones. Esperaba que me ayuden, pero hasta ahora que pude hacer la publicación en redes. Me siento desesperada y necesito que alguien me escuche”, afirmó la mujer por FM Masters.

“No estoy trabajando, cobro el salario de mi bebé, que usa tres cajas por mes, y me dan una, por eso se me hace imposible, cada caja cuesta $10500 de Ushuaia hasta Tolhuin, en la farmacia del Lago no la consigo y la tuve que comprar”, concluyó.

Para ayudarla, se pueden comunicar vía whattsapp al 2964 629963.

Yésica también publicó su número de cuenta, para recibir donaciones: