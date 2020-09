El IPRA analiza reabrir las salas de bingo en la provincia

Con los casinos cerrados y una escasa recaudación, se pudieron pagar los sueldos y afrontar los costos de mantenimiento, afirmó su Presidente. Ya se está preparando el Gigante del Día de la Madre, con un premio mayor fijado en 800 mil pesos, y la opción de compra por delivery y pago con tarjetas. Respecto de las salas de bingo, que hace años dejaron de funcionar, se analiza la reapertura por la función social que cumple el bingo familiar, dijo.

El presidente del IPRA, Antonio Arosteguichar, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la situación de la institución, de la que se hizo cargo el 18 de diciembre, luego de 34 años como parte de la planta permanente. “Empecé de muy chico en 1986 con José Estabillo, cuando era la Dirección de Juegos de Azar de la Subsecretaría de Acción Social y no incorporé ninguna persona de fuera de la provincia. El personal político que acompaña la presidencia, que son dos secretarios, son de la planta permanente y tienen más de 15 años en el instituto. Diego Pierotti está como Secretario de Juegos y la contadora Alicia Bauer como Secretaria Administrativa, todos de planta. Estamos tratando de llevar adelante la gestión con la gente de instituto”, subrayó.

“Una de las premisas importantes del gobernador fue generar mayores recursos, emprolijar la institución, tratar de buscar la vuelta para generar más puestos de trabajo y generar juegos que ocupen mano de obra, que es fundamental”, planteó.

En cuanto a la situación económica, acusó el efecto de la pandemia: “Este año nos tocaron todas y la estamos llevando, poniendo el esfuerzo máximo con la mínima cantidad de gente posible, para evitar los riesgos. Dentro de toda la desgracia, tuvimos algo de suerte, porque apenas asumimos tratamos de emprolijar el instituto. Había dos balances atrasados de 2017, 2018, más el de 2019; y generamos el menor gasto posible los primeros meses. Eso nos permitió un resguardo de estos tres primeros meses sin gastos adicionales, para sobrellevar los 60 días que estuvimos sin recaudación y cerrados. Nos costó el día a día, pero llegamos a poder pagar los sueldos y seguir cumpliendo estos 27 años del IPRA sin pedirle apoyo adicional al gobierno, ni estar dependiendo del canon del casino, que tampoco pagó”, dijo.

Reclamos administrativos

Sobre este punto, dio cuenta de la disputa con Status por la negativa a pagar el canon, con el argumento de que han mantenido las puertas cerradas en la pandemia. “Nosotros estamos convencidos de que tienen que pagar, pero ellos ponen excusas y hablan de la situación del mercado, y estamos haciendo esas gestiones. No sé cómo están con el tema impuestos, pero en referencia al canon ellos entienden que no deben pagar, y nosotros entendemos lo contrario, así que estamos haciendo todos los recursos de reconsideración que corresponden, siguiendo las instancias administrativas antes de llegar a la justicia. El privado entiende una cosa, el Estado entiende otra, hay pasos administrativos que cumplir y, pese a eso, el IPRA pudo soportar todos sus gastos de sueldos, entre otros”, reiteró.

Recordó que los casinos pagaban alrededor de 5 ó 6 millones por mes, por lo cual la pérdida de recaudación por canon a la fecha “ronda los 30 millones”, estimó el funcionario. “Ese es el promedio que tienen que pagar por mes y esto se va a seguir peleando por las vías administrativas y posteriormente por las judiciales. Nosotros vamos a defender los recursos del Estado, haciendo las cosas que hay que hacer”, sentenció.

“Hoy queda el Casino Status SRL, tanto en Ushuaia como en Río Grande, que tiene la concesión de todas las máquinas, los paños, y tenía un tiempo para iniciar la actividad con esto, pero hoy están cerrados. El COE hasta el día de hoy cree conveniente mantenerlos así por la cantidad de gente que estaría en un lugar cerrado, durante muchas horas. En junio se presentó un protocolo cuando reabrió Jujuy, que fue el primero que reinició la actividad lúdica de nuevo, pero tuvieron que volver atrás. Nosotros habíamos presentado un protocolo similar en junio, se agregó más información, pero el COE considera que no es el momento todavía por la magnitud de gente que se mueve en un lugar cerrado”, explicó.

“Pese a esto, gracias al esfuerzo del personal del instituto, de los agencieros, de los vendedores ambulantes, estamos saliendo adelante. En total somos 88 empleados”, apuntó el presidente.

Consultado sobre las demandas heredadas de gestiones anteriores, indicó que “continúan y una a una se van contestando. Apenas ingresé me puse al tanto, las autoridades anteriores y los abogados que estaban en las causas debieron renunciar a las mismas, para que tomemos intervención. Esta pandemia ha parado todo y nos dio un tiempo más para poder estudiarlas”.

“Estamos muy comprometidos todos con la institución, tanto el personal como las autoridades políticas, los agencieros, los vendedores ambulantes, las promotoras. Vamos bien y creo que el año que viene será mejor”, confió.

Los juegos en carrera

Respecto de los juegos que están vigentes en la actualidad, detalló que “a nivel agencias tenemos las quinielas, el Telebingo, el Quini 6. Estamos bien, tenemos la quiniela de la provincia de Buenos Aires, Lotería Nacional, quiniela de Córdoba y Santa Fe. Estamos esperanzados en tener nuestra quiniela el año que viene y es un compromiso que tenemos”, manifestó.

Reapertura de sala de bingos

Asimismo, abrió la posibilidad de reabrir las salas de bingo, que eran un espacio de encuentro familiar. “La reapertura de la sala de bingo está en estudio. Hace varios años que se tomó la determinación de no continuar con estas salas. Esto cumple una función social, yo sé que por la cantidad mínima de gente que hay que tener afectada, que son entre 13 y 14 personas, no dan los números, pero hay otra función que cumple y la tenemos que estudiar. No todo debe ser negocio y no todos los juegos que se traen son negocio, pero son un servicio más, por eso hay que estudiar este tema por la función social que tiene un Bingo familiar”, enfatizó.

Puntualizó que “el juego que más recauda es la Quiniela Fueguina, es lo que más se mueve, luego sigue el Quini 6, Loto, Telebingo. El domingo que viene tenemos el Telebingo de 200 pesos, las tres líneas de 30 mil pesos, un bingo de 50 mil, el segundo de 100 mil pesos y el tercero de 200 mil, más los acumulados. Tenemos el acumulado de la super línea en la bolilla 8, de 200 mil pesos; el super bingo millonario en la bolilla 37 con más de un millón 400 mil pesos, y la bolilla 40 son 700 mil pesos”, dijo de los importantes premios que se están entregando.

Para el año próximo se sumaría el sorteo del auto. “Es un tema comprar un auto ahora y que vaya quedando, y no conviene hacerlo ahora porque cambia el modelo. Para el inicio del próximo año es otra cosa y puede haber un auto en un super bingo millonario. Estoy pensando en eso, porque tenemos un mercado de aquellos que les gusta todo el dinero en efectivo, y otro mercado que juega por el auto, así que podemos poner un poco de cada cosa”, anticipó.

Gigante del Día de la Madre

Finalmente adelantó el Gigante del día de la madre, previsto para el 18 de octubre, que ahora se puede adquirir vía delivery y con tarjeta. “Eel bono va a valer mil pesos y van a tener todas las líneas de 100 mil pesos, el primer bingo de 200 mil, el tercer bingo de 400 mil, y el último bingo de 800 mil pesos. Está la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito y con débito, y se usa también la modalidad delivery en el IPRA. Va a ser televisado por la TV pública y algunas radios de Tolhuin también se ofrecieron a transmitirlo. Está todo activado para levantar este juego y el año que viene vamos a venir con más sorpresas”, concluyó.