Desde la Lista Roja de docentes se refirieron a la situación del sector. Hablaron puntualmente del tema salarial, los inconvenientes para la entrega de horas y cargos, los problemas de conectividad y la falta de tecnología en docentes y estudiantes para transitar la educación virtual. Sobre el momento actual dijeron que “la crisis no la deben pagar los trabajadores, la crisis la deben pagar los empresarios”.

“Nosotros estamos atravesando una situación bastante compleja, debido a lo salarial y ese es básicamente nuestro inconveniente ahora”, señaló Cynthia Cepeda, integrante de la “Lista Roja” docente. También recordó que se están llevando adelante “clases virtuales, con todo lo que eso conlleva. Estamos reclamando que se nos facilite el acceso a internet, a las herramientas tecnológicas, que muchos de nuestros docentes no tienen como muchos alumnos tampoco”, aseveró la docente.

Más adelante señaló que “esa es una problemática que, lo único que hace, es profundizar la desigualdad social que hay en nuestra querida Tierra del Fuego y no hay solución por parte del Gobierno”, remarcó. Cepeda hizo un repaso por el acuerdo salarial firmado en marzo, que luego se pagó parcialmente por la situación generada por la pandemia, y recordó que “recién en agosto nos pagaron el acuerdo homologado”.

Luego manifestó que “lo que correspondería” es que la deuda acumulada se pague en una sola cuota, no de manera fraccionada como finalmente está sucediendo. La representante de la Lista Roja dijo que debería acordarse “una recomposición salarial acorde a los tiempos que corren”, recordando que vienen de “cuatro años de congelamiento de nuestros sueldos, así que estamos muy por debajo de la canasta básica”.

También cuestionó la implementación del otorgamiento de cargos de manera virtual, al señalar que era un reclamo que se venía haciendo pero dijo que en realidad “se hizo un intento fallido, porque la verdad es que tampoco se ha solucionado ese tema”. “Entonces además de la realidad de tener el cargo a 30 mil pesos, una suma muy por debajo de la canasta familiar, tenemos la realidad de tener compañeros con un solo cargo y compañeros que no han llegado a tomar porque estábamos recién comenzando el año cuando se desató la pandemia”, remarcó.

Para finalizar indicó que “siempre decimos desde la Roja que la crisis no la deben pagar los trabajadores, la crisis la deben pagar los empresarios. Nosotros como trabajadores no tenemos por qué siempre estar pagando crisis, cuando planteamos la necesidad de un aumento nos dijeron que no era el momento. ¿Pero cuándo sería el momento? Porque venimos de cuatro años con el salario congelado y vamos para el quinto, entonces digamos que crisis más o crisis menos estamos convencidos y decimos que esta crisis no la tenemos que pagar nosotros”, concluyó.