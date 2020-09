Chapperon: “Estamos convencidos que el virus va a volver a Ushuaia y Tolhuin”

Chapperon aseguró que “estamos con una ocupación de camas muy importante en Río Grande. No podemos permitirnos más contagios, vamos caminando en esta cornisa y vemos con preocupación que Ushuaia y Tolhuin se relajaron”.

Sin embargo, la funcionaria dijo que “no podemos encerrarnos. Tenemos que aceptar que somos una provincia aerodependiente. Necesitamos medicamentos, insumos, cosas que no pueden llegar en camión y deben llegar en avión, por eso necesitamos los vuelos”.

“En la medida que empiecen a llegar una mayor cantidad de vuelos, evidentemente va a volver a aparecer un caso. Si podemos detectarlo y rápidamente aislar a los contactos de ese caso, aunque sean muchos, se hará. Pero tenemos que reforzar nuestras medidas de cuidado”, ratificó.

La Ministra también marcó que “necesitamos la colaboración de la Municipalidad, pasamos de querer tener un protagonismo exclusivo en tema salud, una competencia con el gobierno provincial, a estar desaparecidos en los lugares claves. Hoy necesitamos que estén en la calle haciendo los controles de tránsito, haciendo controles en comercio, eso es muy importante”.

Sobre la importancia del control Chapperon dijo que “hay que ver si se respeta el distanciamiento, si se usa el barbijo, necesitamos que la Municipalidad salga a controlar. Es imposible para la Provincia hacerlo sin colaboración. Por otro lado, los vecinos tienen que animarse a denunciar”.

Sobre la situación a nivel nacional, dijo que “el país está en su peor momento en cantidad de casos y en cantidad de muertes. Entonces no podemos creernos ajenos. En Santa Cruz está colapsado el sistema de salud, no hay garantías de que no va a llegar el virus”.

Finalmente, la funcionaria dijo que “el Ministerio de Salud de Nación contraindicó las reuniones sociales en todo el país, permitir que se junten en lugares privados es perder el control, y eso nos pone en mucho riesgo”.