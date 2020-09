Bomberos reclaman 150 millones al Gobierno

Pascual Lombardo, Presidente de la Federación de Bomberos, reclamó una deuda de 150 millones de pesos y que en el nuevo presupuesto habrá una quita del 50% a Bomberos. Respecto a la deuda, “el Gobierno nos dicen que son 75, pero no nos dicen en qué invirtieron los otros 75 millones, porque en los Bomberos no está”. Hablan de transparencia. Si uno no rinde todos los meses, no cobra. Ahora queremos saber dónde está la plata que nos falta”.

Pascual Lombardo, Presidente de la Federación de Bomberos, dialogó con AIRE LIBRE FM sobre la situación con el Gobierno provincial. Lombardo reclamó una deuda del Gobierno “de 150 millones de pesos” y que en el nuevo presupuesto habrá una quita del 50% a Bomberos Voluntarios. “Lo que dijo (Daniel) Facio está alejado de la realidad”, dijo acerca de las declaraciones del titular de Protección Civil de la Provincia, quien señaló que “vamos a investigar y transparentar todo”.

“En el proyecto está planteada la quita del 50 por ciento del aporte que iría a Bomberos y quedaría bajo Protección Civil. Desde el año 2018 ya nos empezaron a descontar hasta el 50% para capacitación, equipamiento y otras cosas”, expresó Lombardo, y añadió que “ahora directamente ya está plasmada. Estamos reclamando 150 millones de pesos que nos debe a los bomberos de toda la Provincia. Ellos nos dicen que son 75, pero no nos dicen en qué invirtieron los otros 75 millones, porque en los Bomberos no está”.

El presidente de la Federación indicó: “Con esa plata, no podemos seguir funcionando. Hablan de transparencia. Si uno no rinde todos los meses, no cobra. Mandamos las facturas originales con fotocopia a Defensa Civil, ellos certifican, y se paga. Ahora queremos saber dónde está la plata que nos falta. Se debería haber creado una cuenta en el BTF para los Bomberos Voluntarios, hemos pedido el número de cuentas con saldos”.

“El presidente Sciurano nos dijo que nos sentemos a hablar con el Gobierno sobre el tema de la deuda, y luego de esa conversación, nos enteramos que en el presupuesto ya sacarían el 50 por ciento y por lo que leí, es para creación del 911. Unificar todos los servicios de emergencias en una sola línea. Que lo hagan, pero no con la plata de los Bomberos”, aseveró.

Lombardo expresó que “tendremos que empezar a adecuarnos a los nuevos ingresos como dijo Facio. Eso será achicarse y funcionar solamente con personal voluntario. Nos veríamos en la obligación de cerrar un destacamento porque no podemos pagar. Un equipo autónomo sale 400 mil pesos y no hablemos de un estructural, un caso, un par de botas”.

“Nosotros sabemos que la verdad va a salir a la luz, tenemos todos los papeles y la documentación, todo en regla los balances. Lo que dijo Facio está alejado de la realidad. Lo que no hay documentos es de la deuda del Gobierno con los Bomberos. Eso no lo tienen”, finalizó.