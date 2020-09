APPRU realizó las verificaciones para el fin de semana

Utilizando como epicentro el taller de HZ Mechanic, APPRU prosiguió con las actividades pensando en el regreso oficial a la competencia del rally fueguino tras las pruebas libres hechas por APITUR y APPRU hace poco más de un mes.

“Estuvimos recibiendo y entregando los seguros médicos para la carrera y además nuestro comisario técnico Julio Sarmiento hizo el chequeo de las unidades presentadas para quedar habilitadas o no de cara a la fecha”, comenzó resumiendo Natalia Echazarreta a Diario Prensa Libre. Agregó también que “los que no superaron la técnica o no llegaron a presentarse este lunes podrán hacerlo el jueves en la jornada para los objetados, teniendo en cuenta que el viernes ya se dará inicio a la fecha con la doble trepada al Martial”. Asimismo enfatizó que “hubo varios pilotos que consultaron una vez cerradas las inscripciones para sumarse, pero como integrantes de la Comisión Normalizadora tratamos de hacer las cosas de la mejor manera y es fundamental que la gente aprenda a cumplir con los trámites en tiempo y forma”.

Cabe destacar que no podrá ingresar público a ninguno de los tramos, ya sea el viernes en el Martial a partir de las 18 horas, el sábado en la Ruta “J” rumbo a Punta Paraná y el domingo en el sector de la Tata Fique.

III GP de las Estancias y el Petróleo

APITUR reanuda las actividades de cara al GP de las Estancias y el Petróleo

Con la flexibilización paulatina de la ciudad del norte de la isla tras la merma en el pico de contagios por COVID-19, la Asociación de Pilotos de Turismo y Rally vuelve a poner en marcha el operativo para el III GP de las Estancias y el Petróleo, primera cita del Campeonato Fueguino de Rally.

Habrá una reapertura de inscripciones a partir del lunes 14 con un precio diferencial dándole el privilegio a aquellos que se anotaron en tiempo y forma.

Asimismo, las verificaciones se harán taller por taller en Rio Grande debido a que la cantidad de anotados supera los 100 autos y sería utópico pensar en reunir esa gente en un mismo lugar.

“Decidimos hacerlo personalmente en cada taller a partir de la semana próxima hasta el domingo 20 que se llevarán a cabo en Tolhuin y Ushuaia. Luego el 27 tendremos la hoja de ruta y la carrera para los primeros días de Octubre”, manifestó su presidente Facundo Peix.