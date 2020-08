Vecinos de Río Grande piden la expulsión de una familia conflictiva

Los vecinos que residen en el edificio ubicado en Mazzarello 410, en barrio Malvinas Argentinas de Río Grande, exteriorizaron su reclamo para que sea desalojada del lugar Susana Kovacic, una mujer con quienes tienen serios problemas de convivencia debido a los constantes incidentes que ocurren en su vivienda, que hace unos días atrás casi termina en el homicidio de un joven de 19 años.

Ayer un grupo de vecinos hicieron un ruidoso cacerolazo y visibilizaron el reclamo debido a que están cansado de esperar una respuesta por parte de las autoridades del IPVyH, que no llega, ya que el pasado 17 de agosto tuvieron una conversación donde había surgido una posible solución consistente en el intercambio de departamento con otros adjudicatarios, pero esa posibilidad se disipó.

El encargado del consorcio del edificio, expresó ante la prensa que “en su momento las autoridades nos prestaron el oído, nos dijeron que la iban a sacar de acá, que no había otra opción, pero los días transcurren y no vemos que pase nada, por eso decidimos salir a manifestarnos de forma pacífica”.

El representante de los vecinos expresó que “acá no se ha movido nadie, los únicos que lo han hecho hasta ahora son los medios de comunicación que difunden nuestro reclamo y el personal policial que se hace presente para evitar que se sucedan nuevos incidentes. Gracias a ellos hay mucho vecinos contenidos para que esto no pase a mayores”.El encargado dijo que “nosotros vamos a seguir haciendo todo lo que legalmente podamos hacer, no queremos que esta mujer pase a ser víctima de nada. Esperamos que esto se pueda solucionar. Los vecinos ya no soportamos más”.

Durante la madrugada del domingo 16 de agosto, por denuncias de los vecinos, personal policial se apersonó en Mazzarello al 410, departamento D y, al llegar, se encontraron con un encuentro social que infringía las normativas de aislamiento vigentes, cerca de una decena de personas y un sujeto que presentaba una herida punzocortante en la ingle.