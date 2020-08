Obligan a aislarse a camionero de Tolhuin

Un camionero de la ciudad de Tolhuin fue entrevistado por AIRE LIBRE FM a raíz de una situación ocurrida el día sábado en Río Grande: “Yo respeto la autoridad y lo que me dijeron, yo estaba autorizado para trabajar y me trajeron a mi casa. Hace tres días llegué y nadie me vino a visitar ni para traerme alimentos”, reclamó.

“Nosotros llegamos a Río Grande y para realizar la descarga directamente nos sacan el container y colocan otro. Estamos obligados a quedarnos arriba del camión y no bajarnos. Y así, volver directamente a Tolhuin”, describió el camionero. Y agregó: “Me pararon y me dijeron que me iban a hacer una nota para que haga cuarentena. Me agarraron y me acompañaron hasta la estación de servicio. Dejé el camión y me trajeron a mi casa. Me dijeron que no me preocupe porque iba a venir la gente de Salud para proveerme cosas”.

Y continuó: “Les dije que necesitaba comprar, me dijeron que no podía. La Policía me dijo que no me preocupe que iban a venir del COE”.

“Nosotros en casa compramos diariamente para cocinar. Acá estamos esperando desde el sábado. El domingo a la noche vino una chica del Centro Asistencial de Tolhuin para que firme un papel que no estuve en contacto con nadie. Me dijo que me iban a venir a ver y hasta el momento no vino nadie”, manifestó el entrevistado.

“Yo tengo compañeros y colegas que están viajando. Yo estoy en los listados que mandó la empresa, donde habilita la circulación, a través del COE. Nadie me dio una respuesta, ni se fijaron si estoy bien”, finalizó.