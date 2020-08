Victoria ansia ver y abrazar a su padre antes de que sea demasiado tarde. El 10 de agosto le informaron desde un centro oncológico que daban por finalizado el tratamiento.

A raíz del agravamiento de la enfermedad de su papá, Martín Garay, la joven comenzó a tramitar el permiso para salir de la provincia el cual le fue otorgado inmediatamente.

Victoria expresó que desde el primer momento que obtuvieron el permiso comenzaron a acondicionar el auto con el que viajarían 3.500 km para estar con la familia en esta situación tan dolorosa. “Nos dispusimos a tramitar el ingreso a la provincia de San Luis, y ahí comenzó nuestra real y terrible odisea”.

“Desde el 11 de agosto hasta el día de hoy completamos 10 formularios solicitando se nos conceda el permiso, los primeros fueron rechazados por no poseer domicilio en la provincia San Luis y en los otros fueron cambiando los motivos”, explica.

“Presentamos certificados médicos expedidos por dos facultativos distintos, donde se evidencia la gravedad de la enfermedad que padece mi padre (cáncer de pulmón con metástasis ósea), copias de documento de las tres personas que ingresaríamos, estudios médicos que acreditan la patología (centellograma), notas donde manifestamos la imperiosa necesidad de viajar a San Luis y además dando la opción de cumplir la cuarentena obligatoria en una vivienda que es de mi propiedad en caso de no haber disponibilidad en los hoteles o departamentos que propone el gobierno de esa provincia para realizar el aislamiento obligatorio”, describe Victoria.

El viernes, cuando se viralizó el caso, le sugirieron telefónicamente desde el Comité, que complete el formulario como “tratamiento médico o intervención quirúrgica” con documentación respaldatoria.

Pero cuando lo envió, recibió un nuevo revés ya que el Comité de crisis le rechazó por décima vez el trámite de ingreso indicando que el motivo no es el indicado para este caso, sino que debe anotarse un ingreso “Por Fuerza Mayor”, algo que ya habían hecho en pedidos anteriores.

“En la décima solicitud adjuntamos una declaración jurada de mi madre, Graciela Gatica, ante el juez de paz de la ciudad de Quines, y además adicionamos el resultado del hisopado negativo que nos pudimos realizar, pero nos volvieron a rechazar la solicitud”, señala desesperada.

“Hoy corremos a contra reloj, mi padre está sumamente grave y me gustaría que el Comité de Crisis, en vez de poner palos en la rueda, analice la situación y verá que el pedido es real y está más que justificado”, indica Garay quien no se da por vencido y señala que va a agotar todas las vías. “Yo no estoy pidiendo nada más que despedirme de mi papá, no me voy de vacaciones ni a pasear“, asegura.

Esta situación se compara con lo sucedido con el padre de Solange Muse(36) que viajó desde la provincia de Neuquén para ver a su hija enferma de cáncer en Córdoba pero por protocolos y pese a tener los permisos necesarios le privaron el ingreso a la ciudad para verla, y a los pocos días lamentablemente Solange falleció.