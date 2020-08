La temporada de cruceros está en stand by

Debería comenzar en la provincia en apenas un mes. El Presidente del Infuetur resaltó que “hay un montón de factores externos que hace que esto sea inviable como por ejemplo tener las fronteras internacionales cerradas, con corte de frontera terrestres, y la gran demanda de crucero antárticos, es turismo extranjero, y hoy no puede venir”. “Esta situación cambia tan a diario que no se puede realizar una proyección para 60 días por delante”.

El Ministro de Turismo de la provincia Dante Querciali realizó una descripción con respecto a la incierta temporada turística que se espera para la provincia en función de la pandemia del Coronavirus que el país está viviendo desde el pasado mes de marzo.

Consultado sobre las promociones que se estaban ofreciendo sobre la venta de pasajes para el mes de septiembre con un fin de semana de esquí en la provincia, dijo que “actualmente la compañía Aerolíneas Argentinas en este momento no tiene prohibición para vender pasajes en el mes de septiembre, pero lo más probable es que lo tengan que postergar porque todo indica que los vuelos comerciales para el mes de septiembre no se van a llevar adelante, dado que todo depende de cómo va avanzando la situación que estamos viviendo”, sostuvo a FM La Isla.

Ejemplificó señalando que “en caso de que existiera un vuelo comercial, actualmente como están dadas las condiciones, toda persona que llegue a la provincia, deberá cumplir la cuarentena correspondiente, por lo cual es inviable este momento”, dijo, al tiempo que desmintió que “en el Cerro Castor se hubieran dados casos positivos de COVID-19”.

La temporada que nunca comenzó

Por otro el funcionario provincial recordó que “cuando empezamos con toda esta situación de pandemia, en el mes de mayo o de junio teníamos toda la perspectiva de poder estar abriendo el turismo nacional para el mes de agosto lentamente, y un turismo nacional para el mes de septiembre fuerte, y esto es como que día a día se va corriendo, hoy ya estamos en agosto, todo indica que para el turismo nacional el mes de septiembre ya esta perdido, con lo cual estaríamos hablando del inicio de la temporada de verano para el mes de octubre, y todo marca que tampoco será en octubre, la verdad que es el día a día, uno no puede dar la certeza de inicio de actividades turísticas porque primero tienen que estar dadas las condiciones sanitarias, sino sería una inconciencia hacerlo”.

Asimismo se diferenció del turismo de la costa señalando que “el tipo de aglomeramiento que genera el turismo en la costa es distinto al turismo de naturaleza que podemos ofrecer en la provincia, pero hoy hablar de fin de año es como decir que falta un año por delante, esto cambia tan a diario, que lo que pueda decir hoy, quizás en 15 días ya no tiene vigencia, lamentablemente hay que ir avanzando de a poquito, hay buenas perspectivas de vacunas en proceso, pero todo eso tiene sus tiempos, y uno tiene la esperanza por la posibilidad de colaborar con la actividad económica de que esto sea pronto, pero todo indica que esto se va a demorar mucho más tiempo”.

Actividad económica limitada

Remarcó que “hoy al no haber tránsito entre las ciudades, la actividad es muy limitada, y todo lo que se genera económicamente hablando es un paliativo, pero muy lejos de ser una actividad comercial que permita el sostenimiento normal de una empresa”.

Querciali puntualizó que “la perspectiva está en poder recuperar un poco el turismo nacional antes de llegar a fin de año, pero es una cuestión de esperanza, hoy no están dadas las condiciones, decirlo ahora sería imprudente, uno está tratando de que así sea, de que mejoren las condiciones, y quizás en octubre podamos recuperar el movimiento interno, y podamos comenzar a tener algo de conectividad, pero el tema de la pandemia nos va jugando el día a día, no podríamos realizar una proyección concreta para 60 días por delante”.

Temporada de Cruceros en Stand By

Con respecto a la temporada de cruceros, el Presidente del Infuetur dijo que “hoy está todo en stand by, tenemos todo preparado, el puerto está preparado para iniciar la actividad, pero hay un montón de factores externos que van por afuera de la actividad portuaria, estamos con fronteras internacionales cerradas, estamos con corte de frontera terrestres, y la grande demanda de crucero antárticos, que es lo que hace la gran cantidad de recaladas, es turismo extranjero, y el turismo extranjero como están dadas las condiciones, hoy no puede venir, entonces todavía está todo en stand by, se están estudiando distintas alternativas”.

Indicó que “existe la posibilidad, remota, pero existe la eventualidad que algunos cruceros puedan traer en un vuelo a la totalidad de los pasajeros, quizás se puede hablar de un viaje encapsulado, es decir, llega el avión, desde el aeropuerto automáticamente se dirigen al crucero, y consecuentemente el crucero se va a realizar la excursión de 8 a 10 días, vuelve, se suben al avión, y se van, pero esto es algo muy limitado, son muy pocas las empresas que podrían realizar esto”.

Entendió que “si bien no es mucho lo que dejan en la ciudad, hoy lo poquito que se haga, es mucho, o sea, el transfer del aeropuerto al puerto, el combustible, los alimentos que se generan para abastecer un barco, todo suma, nosotros estamos trabajando para estar preparado para la mayor demanda posible que podamos tener, pero esta claro que de tener una temporada de cruceros, será una temporada de cruceros limitada en la cantidad de recaladas”.

Puntualizó que “dependemos de los vuelos internacionales, y eso es un factor totalmente externo a nosotros, hoy no hay vuelos comerciales al exterior, y eso nos limita en la proyección”.

Corredor Ushuaia- Calafate- Puerto Madryn

Con relación al corredor turístico Ushuaia- Calafate- Puerto Madryn señaló que “esperemos poder llegar al mes de septiembre para poder tener un panorama más claro de cómo fue la recuperación en la ciudad de Río Grande, de cómo es la recuperación en la Patagonia, teniendo en cuenta que la conectividad Santa Cruz – Tierra del Fuego es compleja porque hoy la situación de la provincia de Santa Cruz está difícil, por lo cual esta situación es tan dinámica que no te deja planificar un trabajo serio”.

Actividad Gastronomica y Hotelera

Con respecto a los reclamos que se han escuchado tanto para la actividad hotelera, como gastronomica, dijo que en relación a la hoteleria la “actividad está limitada respecto de la cantidad de establecimientos hoteleros para llevar adelante la actividad de cuarentena para los repatriados”, expresó, al tiempo que añadió que “para el vuelo del próximo lunes 17 de agosto se realizó una comunicación para todo el sector hotelero de Ushuaia para que presenten una propuesta con valores diferenciales, siendo que tienen que permanecer 14 días en el hotel, y esta limitada la cantidad de hoteles para poder llevar el control de seguridad, y sanitario”.

Recordó que “el control individual lamentablemente no funcionó, la gente no lo respetó, y hoy se están viviendo las consecuencias, entonces al tener solamente cinco o siete hoteles para esta actividad, dependiendo de la magnitud de pasajeros que vienen en el vuelo, se le puede brindar la asistencia sanitaria y de seguridad permanente, de manera que pueda haber policías en custodia, dado que el conserje de un hotel no puede cumplir con ese rol”.

Finalmente indicó que “en cuanto a la hoteleria, gastronomía, y turismo se le está dando asistencia a través del PROGRESO, se está avanzando en las solicitudes que se están presentando, se han otorgado varias, y muchos que reclamaron que no tenían asistencia se debía a que no la habían solicitado, entonces si no hay una solicitud de asistencia, no se la podes dar”.