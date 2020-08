IATEC: 200 trabajadores quedarían sin ocupación

La empresa electrónica IATEC, perteneciente al Grupo MIRGOR, dispuso a partir del 31 de julio la desvinculación de más de 200 trabajadores que se encontraban contratados bajo la modalidad de Personal de Prestación Discontinua (PPD). Las razones tendrían que ver con que no devolvieron las horas no trabajadas a la empresa, según lo acordado y por la nueva cuarentena no pueden hacerlo. Quedan momentáneamente suspendidos.

En las últimas horas del viernes 31 de julio los trabajadores que se encontraban contratados como Personal de Prestación Discontinua (PPD) en la empresa IATEC, perteneciente al Grupo Mirgor, comenzaron a recibir las comunicaciones de parte de la empresa referidas a la suspensión en sus tareas. Las razones esgrimidas por la empresa tendrían que ver con que no devolvieron las horas a la empresa, según lo acordado en su momento por la suspensión de actividades a raíz de la cuarentena. Según trascendió, los trabajadores ya habrían devuelto 2 de los 6 sábados que les exige la patronal; pero las nuevas restricciones por el rebrote de casos les impide continuar con la devolución de horas, situación que habría generado la desvinculación Las fuentes consultadas desmintieron que se trate de “un despido con causa”, sino de una suspensión momentánea en las tareas escudándose en las condiciones particulares de contratación que tiene el personal de prestación discontinua. De todas maneras un trabajador del grupo empresarial advirtió que de esta forma Mirgor vuelve “a condicionar la cuarentena amenazando con dejar afuera a los PPD, cuando hasta que haya trabajo, pero la semana pasada hablaban de contratar personal”.