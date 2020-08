Habilitan la actividad comercial a puertas cerradas y con delivery de 10 a 18 horas

Se habilita también desde el martes 18 en la ciudad la venta de mercadería de comercios minoristas a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega en domicilio con los debidos resguardos sanitarios y protocolos y planificación de logística.

El horario de actividad en los locales comerciales sin atención al público se realizará de lunes a sábado en el horario de 10 a 18 horas, quedando excluido el rubro de elaboración de comida que mantiene el horario de 10 a 23 horas de lunes a domingo bajo la modalidad de reparto en domicilio.

Si la actividad requiriese la realización de actividades en el local comercial (promoción, logística, armado y despacho de pedidos) se deberá realizar con un máximo del 50% de la dotación de personal, debiendo observar la distancia de seguridad establecida, utilizando en todo momento protección facial y dando estricto cumplimiento a los protocolos vigentes en materia de prevención para COVID-19.

La circulación de los propietarios o trabajadores afectados está sujeta a la presentación de las debidas constancias del vínculo con el comercio y no estarán sujetas a la autorización de circulación por terminación de DNI o patente.

IV. Desde el martes 18 de agosto también se dispondrá el inicio de la Actividad Registral (Escribanías y Registros de la Propiedad Automotor) de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 horas, debiendo realizar la actividad bajo el sistema de turnos con un lapso de tiempo entre clientes que permitan la menor concentración de gente y permita la sanitización del lugar.

La atención se deberá efectuar con un máximo del 50% de la dotación de personal, debiendo observar la distancia de seguridad establecida, utilizando en todo momento protección facial y dando estricto cumplimiento a los protocolos vigentes en materia de prevención para COVID-19.

En este caso, también, la circulación de los propietarios o trabajadores afectados esta sujeta a la presentación de las debidas constancias del vínculo con el comercio y no estarán sujetas a la autorización de circulación por terminación de DNI o patente.