Era abusada desde que tenía 7 años

Tras días de atención profesional en el nosocomio local, la nena pudo mejorarse tras intentar quitarse la vida, relató a El Sureño, Romina, madre de la víctima, indicando que esta ha sido la segunda vez que sucede una situación similar de intento de suicidio, tras el ataque sexual ya denunciado.

Sobre este aspecto, cabe indicar que hace seis meses, la madre realizó la denuncia por el abuso sexual y carnal que sufrió su hija, donde incluso ella se enteró que la situación se producía desde que la menor tenía 7 años.

“Realizamos la primera denuncia el 4 febrero y después el 20 febrero donde la Justicia dictó la prohibición de acercamiento”, explicó la mamá de la niña, indicando además que “realicé otras exposiciones y denuncias porque siempre me encontraba con él (el denunciado) en la escaleras y encima me hablaba, decías cosas. Llamé a la policía pero siempre llegaban minutos más tarde y todo es muy difícil”.

En medio del aislamiento social, la mujer indicó que “sabemos que muy peligroso, de entrar al edificio y encontrarlo a él…” dijo la mamá recordando que ahora su hija no quiere volver más al departamento de la familia. “Ella tiene 12 años y no puedo tenerla como a una presa”, sostuvo.

“El lunes me tengo que presentar en la Justicia como querellante, porque en la Fiscalía no me dan pelota y en la comisaría es lo mismo”, dijo indignada la madre de la víctima y destacó “nos presentaremos con la abogada que nos representa, Dra. Laura Álvarez”.