Destacada acción de un taxista: no le cobra a los trabajadores esenciales.

Sobre la frase dijo que “lo vi en un taxi de Buenos Aires, y dije porqué no hacerlo acá en la ciudad. Así que me comunique con un chico que hace ploteos, y en realidad no estaba trabajando, pero me dijo que lo iba a hacer por lo que significaba. Lo pase a buscar a las 13, hace un ratito y empezamos hoy” relato el trabajador del volante.

Sobre Juan Moreira, el dueño del auto, Mario señaló que “es una persona muy buena, siempre está dispuesta a ayudar a todos. Él no maneja porque es un hombre mayor, y pertence al grupo de perosnas de riesgo, pero siempre que puede les da una mano a todos” valoró.

Mario dijo que “Ya me tocó llevar a un muchacho que trabaja en sanidad, Le dije que no el iba a cobrar y me agradeció el gesto, pero en realidad somos nostros lo que estamos agradeciso a ellos que cada día se exponen para cuidarnos. Es una pena qeue mucha gente no entienda que tenemos que cuidarnos y quedarnos en casa”.

“La verdad que no esperábamos que esto tomara tanto repercusión. Ya me han dicho que se está compartiendo mucho en las redes. Y bueno la idea es que todos nos ayudemos y cuidar a quien nos cuida”.

Finalmente, Mario relató que además de llevar a los trabajadores de servicios esenciales sin cobrarels, “a veces vemos a los policías en los controles y les preguntamos si quierens que les acerquemos algún café o agua, que nos avisen”, concluyó.