Confirman caso positivo de empleado de La Anónima

Tras el rumor en las redes, el gerente Guillermo Fossat de la cadena La Anónima aclaró «en Ushuaia no hay nada, pero en Río Grande hubo un caso positivo y me pareció importante difundirlo, es lo más sano, ya que es una realidad que estamos atravesando». «Tenemos un caso en sucursal de INTEVU con una persona que ya estaba en cuarentena, no estaba trabajando, y a aquellas personas que tenían contacto también se les dio licencia», explicó.

«Tenemos un caso en la sucursal de INTEVU con una persona que ya estaba en cuarentena, no estaba trabajando», aseguró.

Asimismo sostuvo que «cualquier empleado ante el menor síntoma que presenta se lo pone en cuarentena, luego se comunican al 107 y se le informa si debe hacerse el hisopado, se le consulta los signos, o sea, que sale de nuestras responsabilidad el manejo sanitario, lo licenciamos manteniendo sus condiciones económicas y laborales,es un cuidado ya de las autoridades sanitarias».

«El sujeto hace una semana que estaba de licencia, y el domingo se le notifica que es un caso positivo por lo cual debe mantener su licencia, y aquellas personas que tenían contacto a 48 horas también se le dio licencia», explicó.

Por último desmintió que «se haya originado una reunión de directivos o preocupación mayor».