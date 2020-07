De manera tal que convocó a una marcha que tendrá como punto de encuentro la Escuela N° 14 de la ciudad de Río Grande; será hoy al mediodía, a partir de las 12 horas.

Al respecto, expresó que “tengo una nena de 3 años, fruto de una relación que no fue la mejor, el padre no aporta nada y yo tuve que salir a trabajar para mantenerla. Con el comienzo de la cuarentena acepté que ella se quede con el padre y cuando habilitaron los permisos, él se negó a entregarme a mi hija. Desde el 16 de marzo no tuve ni un llamado de ella”.

“Me dijo que como yo tenía una nueva pareja no me iba a dar a la nena”, afirmó Sabrina. Detalló que, “tras la decisión de él, yo tuve que ir por la parte legal y fui a todas las dependencias municipales y de gobierno para denunciar esto”. Cabe resaltar que la mujer se acercó a la división de Minoridad, pero indicó “no me tomaron la denuncia porque las hermanas de él trabajan ahí”.

Paralelamente, manifestó que “seguí denunciando y me comuniqué con muchas organizaciones, de ninguna me dieron respuesta. Ahora llevo 150 días sin ver a mi hija donde no sé nada de ella y no tiene por qué estar pasando esto simplemente por un capricho de él”.

“A mi ex pareja le realicé 3 restricciones seguidas y el violentó mi domicilio rompiendo esa restricción. Tiene varias denuncias hechas”, concluyó Sabrina.