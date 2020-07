«Se los llevaron de prepo a un Hotel de Ushuaia, están como secuestrados»

El padre de dos jóvenes de Ushuaia manifestó toda su angustia e incertidumbre, luego de aseverar que sus dos hijos, quienes regresaron a la isla en el vuelo humanitario de ayer, fueron trasladados intempestivamente a un conocido hotel de la ciudad, cuando ya tenía la autorización del 107 para que hicieran la cuarentena en su casa.

En el marco de un desgarrador relato, Humberto contó que ya tenía todo preparado y acondicionado para que sus hijos (de 19 y 23 años) pasaran las dos semanas de aislamiento en la planta superior de su casa, y contó que los pasajes los compró «antes de la pandemia, para las vacaciones de julio».

«Ellos hace tres años que no vienen (a Ushuaia), preparé todo, tienen habitaciones separadas con baño separado en la planta de arriba. Nosotros llamamos al 107 e informamos esto con anticipación, y nos dijeron que si, que estaba bien, que cuando llegasen al Aeropuerto dijeran la dirección», narró el vecino durante la emisión de «El Angel de la Radio» por FM Espectáculo 93.1.

Sin embargo, Humberto contó con desazón lo que ocurrió no bien bajaron del avión, y precisó que a los jóvenes se los llevaron «de prepo» a un hotel local, sin mayores datos ni explicaciones posteriores.

«Cuando llegaron les dijeron que los traían a mi casa, donde ya tenía preparada la planta alta para que cumplan con el aislamiento los 15 días. Pero se los llevaron de prepo al Hotel Las Lengas y ahí están, sin saber información. No les dicen cuánto tiempo van a estar, si los van a revisar, y si después los van a a largar acá. No sabemos nada«, se lamentó el hombre.

Bajo este escenario, Humberto dijo que llamó reiteradamente al COE y «no le responde nadie», para agregar que en el hospital y la Policía tampoco le pueden dar información alguna, sobre qué es lo que va a pasar con sus hijos.

«Llamé a Defensa Civil, al 107, al 105, nadie sabe. En el hotel tampoco tienen la más mínima idea, el 107 nos tomó los datos, la dirección. Todo lo que tenía que hacer, lo hice, pero modificaron el protocolo y ahora estoy desesperado, porque los chicos ya la próxima semana tienen que volver a las clases virtuales. Y nadie nos responde», añadió.

«Los bajaron en el Hotel Las Lengas y ahí están, como secuestrados. Nadie da la cara, un policía me dijo que a lo mejor supuestamente iba a venir alguien a revisar las condiciones de mi casa, y tal vez ahí lo autoricen. Pero es nada más un dicho de un policía, quizá porque nos vio desesperados», afirmó.

«La verdad que lo estamos pasando muy mal, si a mi me dicen que encima me tengo que hacer cargo…no tengo un mango. La mayoría de los que están ahí son chicos universitarios, están cansados. Me dicen «Papá nadie nos dice nada», y nos piden explicaciones a nosotros, están desanimados. Ya vienen mal porque la pasaron mal», concluyó Humberto, quien clama por noticias de las autoridades sobre qué ocurrirá con los suyos.