Río Grande cerca de superar a Ushuaia en casos activos

Según el parte oficial, en Río Grande permanecen 45 casos activos. De esta manera, quedó a solo 5 casos activos de los 50 que presenta Ushuaia. En la capital se registraron cuatro nuevas altas y ya no hay personas internadas. Más allá de los casos en el pesquero, Ushuaia presenta un escenario alentador teniendo en cuenta ya que está probado que no hay circulación comunitaria del virus, ya que hace semanas que no se registran casos en la ciudad.

La ciudad de Río Grande quedó ayer a 5 casos activos de superar a la cantidad de casos activos de Ushuaia luego de que en la jornada, los resultados epidemiológicos registraron un total de 9 casos nuevos.

La ciudad del Norte provincial, que a lo largo de la pandemia se había mantenido con niveles muy bajos y casi nulos de COVID-19, registro en los últimos 10 días un incremento considerable del virus.

Según el parte oficial difundido anoche, en Río Grande se registraron 57 casos positivos totales de los cuales 12 ya están recuperados y 45 permanecen activos. De esta manera la ciudad del Norte provincial quedó solo 5 casos activos de los 50 que presenta Ushuaia. De hecho en la capital fueguina se registraron cuatro nuevas altas y ya no hay personas internadas en el Hospital Regional Ushuaia.

Por otra parte, vale señalar que de los 57 casos registrados en el pesquero Echizen Maru, hasta el momento fueron calificados con nexo en conglomerado y 50 están activos. Igualmente hasta el momento el Ministerio de salud no informó oficialmente cuál fue la vía de contagio para los tripulantes de dicha embarcación.

Más allá de los casos en el pesquero, Ushuaia presenta un escenario alentador teniendo en cuenta que no sólo está probado que no hay circulación comunitaria del virus, ya que hace semanas que no se registran casos en la ciudad – teniendo en cuenta que se sospecha que los tripulantes se contagiaron en su viaje desde el norte del país– la otra noticia positiva es que ya no quedan ninguna persona internada en el HRU.

Pero la realidad demuestra que muy distinto es el caso en la ciudad de Río Grande, en donde los primeros meses de COVID-19 sólo tuvieron 10 casos pero en los últimos dos semanas se registraron decenas de contagiados lo que motivó que las autoridades del gobierno provincial cerrarán los accesos a dicha ciudad para evitar la propagación de COVID-19.

Además de los 45 casos activos que se registran en la ciudad del Norte provincial, el número más preocupante son los 84 casos sospechosos que están bajo estudio para verificar si dichas personas poseen la enfermedad. El otro dato saliente difundido en el parte de anoche, es un caso bajo sospecha en la localidad de Tolhuin, donde desde que comenzó la pandemia no se ha registrado ni siquiera un solo caso de COVID-19.

Esto demuestra una vez más que gran parte de la lucha contra el Coronavirus, depende de la responsabilidad social individual, donde más allá de las medidas que dispongan las autoridades sanitarias, la necesidad de mantener un riguroso distanciamiento social, la utilización de tapabocas y las normas estricta de higiene, principalmente de manos, es la clave para ganar o perder la batalla frente al COVID-19.