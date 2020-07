«Renolito», el camionero ricotero, ya no puede manejar

La Agencia Nacional de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de Transporte, inhabilitó al chofer de Tierra del Fuego que manejaba sin cinturón, alterado y a gran velocidad por las rutas nevadas. Sucedió luego de que se viralizaran los videos en los que él mismo se filma conduciendo de forma imprudente, previo a volcar cerca de Río Gallegos. En el caso de desear recuperar la licencia, deberá someterse a un riguroso examen psicofísico.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial informaron que ya se inhabilitó a «Renolito», el conductor profesional que manejaba su camión sin cinturón, alterado y a gran velocidad por las rutas del sur y terminó volcando cerca de Río Gallegos, a 80 kilómetros de Güer Aike.

La Opinión Austral pudo saber que la decisión fue tomada luego de la viralización de videos filmados por él mismo, donde se lo observa conduciendo de forma imprudente, previo a volcar.

Por su imprudencia, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo dependiente del Ministerio de Transporte, decidió suspender su Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI). En el caso de desear recuperarla, deberá someterse a un riguroso examen psicofísico.

La Subsecretaría de Seguridad Vial de Santa Cruz, María Sanz, realizó una denuncia penal por la imprudencia. A su vez, resaltó que por disposición 002 de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Santa Cruz, teniendo en cuenta las bajas temperaturas y la presencia de escarcha y nieve en las rutas, es obligatorio portar cadenas para salir a la ruta. Este conductor imcumplió esta medida que tiene como objetivo evitar vuelcos y deslizamientos que hagan perder el control del vehículo y generar siniestros viales.

“Vimos las imágenes y tomamos esta decisión de inmediato. Un conductor profesional debe ser una persona respetuosa de las normas y un modelo de convivencia sana en las rutas. La agresividad, el egoísmo, la violencia y el desprecio por las autoridades y por la vida de los demás no son aceptables. No vamos a mirar para otro lado en estos casos y apoyamos la denuncia formulada por las autoridades de Santa Cruz” resaltó Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la ANSV.

El vuelco de «Renolito»

El viernes pasado, Leonardo Mokfalvi protagonizó un grave siniestro vial cerca de Río Gallegos donde volcó con su camión en la ruta helada.

Con cadenas galvanizadas tanto en el cuello como en las muñecas, el transportista se mofaba diciendo: “Las cadenas acá, no en las ruedas, acá. 35 años andando en la ruta, papá”, decía orgulloso «Renolito» mientras escuchaba y cantaba “Te voy a atornillar” de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota.

Luego de pasarse la mano por la cabeza en repetidas oportunidades y sacar la lengua, el transportista dejó de cantar y nuevamente habló de cadenas. “Siempre sin cadenas, pero con cadena líquida” aseguró, mientras mostraba una damajuana de vino a medio terminar.

El hombre viajaba del norte del país y llevaba mercadería variada a la provincia de Tierra del Fuego, indicaron desde la Unidad Operativa Güer Aike, dependencia que trabajó en el lugar. Si bien el siniestro se registró cerca de las cuatro de la tarde, la Policía tomó conocimiento dos horas después, luego que un vecino que circulaba por la zona le avisara.

Cuando los efectivos arribaron, constataron que el camión estaba sobre uno de sus laterales, no contaba con las cadenas en las ruedas y el hombre se encontraba ileso. De igual manera, fue trasladado al hospital de Río Gallegos de manera preventiva.

Horas más tarde llegó una grúa que trasladó la unidad a un lugar más seguro para que no haya más incidentes. Asimismo, según relató el transportista, otro camión -con patente chilena- se le cruzó y, para “no comérmelo de frente, me tuve que tirar a la banquina”, aseguró a la Policía. Esto no pudo acreditarse porque no hubo testigos del hecho.