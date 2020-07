Rebrote de coronavirus: Piden cerrar las fábricas de Río Grande por 15 días

Al respecto, dijo que «la situación de nuestros representados es crítica y tenemos que llevar tranquilidad pese a la poca información que tenemos y se está reclamando al Gobierno Provincial desde el mes de marzo. Cuando se dictó cuarentena total en su momento pedimos que brinden información y hasta ahora no recibimos nada».

Asimismo, agregó: «Consideramos que se necesita convocar a una mesa con todos los representantes de la industria para hablar sobre esta situación, Nosotros no podemos estar ajenos, esperando a que la situación se desmadre. Creemos que por quince días las industrias deben estar cerradas».

«Nosotros al no tener la información de lo sucedido con Electro Fueguina también es poco serio lo que hicieron, porque parece de 6 a 10 de la mañana uno no se contagia. Acá no puede haber decisiones individuales», manifestó con enojo Escobar.

También, aseguró que «probablemente empezarán a haber situaciones de pánico y debemos estar a la altura de lo que pasa, repito que seguimos sin tener información del Gobierno Provincial por lo que tendremos que tomar medidas por nuestra cuenta y no sé si les gustará».

En referencia al encuentro del COE y el sindicato de la UOM, indicó «no fuimos convocados a la reunión, por eso reclamamos a Gustavo Melella que integren a las instituciones a estas reuniones porque no tenemos información y nos quedamos afuera de lo que sucede».

Por último, destacó: «Cuando evaluemos todo, vamos a comunicar probablemente a AFARTE la decisión de por 15 días paralizar las plantas».