Para AFARTE, los protocolos en fábricas son exitosos

Federico Hellemeyer entendió que el reclamo de ASIMRA de cerrar por 15 días las fábricas, es una facultad de las autoridades sanitarias del Estado provincial. “Entiendo que tienen que ver más con la expresión de preocupación que le transmiten sus representados y que son completamente lógicas porque esta es una novedad para la sociedad fueguina”, dijo. Detalló que actualmente hay tres mil personas trabajando en las fábricas en pandemia.

El Presidente de AFARTE Federico Hellemeyer habló sobre la situación de las industrias electrónicas por FM La Isla.

“Lo importante de destacar es que las fábricas están trabajando dentro de los protocolos que no son ningún invento, sino una acumulación de recomendaciones convertidas en normativas para operar y que fueron aprobadas por la autoridad sanitaria y la muestra cabal de que esos protocolos son eficaces para contener la situación yo valoro dos aspectos: uno, las medidas en sí mismas –que eran básicamente los protocolos que teníamos hasta ahora (distanciamiento social, separación en los puestos de trabajo, pautas para el ingreso y el egreso de personal, pautas para el transporte de personal, pautas para el uso del comedor, para el uso de los sanitarios, etc.)-; pero fundamentalmente por los segundos capítulos, por así decirlo, de los protocolos y son los procedimientos que tenemos que poner en marcha a partir de la detección de una persona con síntomas consistentes de Coronavirus; de una persona que comenta haber estado con algún caso sospechoso o con un caso positivo de Coronavirus”, se explayó Hellemeyer.

Aseguró que en una evaluación que se ha hecho, “contamos solamente nueve casos positivos en las fábricas, tanto en el personal directo como en el tercerizado, pero el dato que más me interesa es el personal aislado –y hablo del personal que estaba trabajando antes del rebrote- y es de 170 personas. Es decir, los protocolos se cumplen porque si se detecta un caso sospechoso, se retira a la persona y ésta sigue el tratamiento terapéutico que ordene el médico o la autoridad sanitaria pertinente”.

En ese sentido destacó que desde AFARTE siguen muy de cerca la situación y reafirmó su compromiso de seguir trabajando con el cumplimiento de los protocolos, “porque esa es la garantía para poder seguir operando y frente a este rebrote, que se activen estos protocolos, mantener los controles y cumplir estrictamente con lo que disponen desde las autoridades sanitarias”.

También resaltó como exitosos los protocolos sanitarios, ya que, excluyendo a los grupos de riesgo, hay unas tres mil personas que trabajan diariamente”.

Respuesta a ASIMRA

En relación al pedido de ASIMRA de cerrar las fábricas por 15 días, solicitado por el secretario general Javier Escobar, Hellemeyer aseguró que “no tengo conocimiento de que hayan hecho una presentación, lo que tengo entendido es lo que leí en los medios de comunicación”, sin embargo dijo agregó que “tengo contacto permanente con los dos gremios, tanto con la UOM y Oscar Martínez como con ASIMRA con Javier Escobar”.

“Entiendo perfectamente que un dirigente sindical tenga la obligación de defender los intereses laborales de sus representados y entiendo que hay una buena intención en su mirada, pero a mí me parece que este tema es una prerrogativa absolutamente exclusiva del Estado provincial que es el que detenta la autoridad sanitaria por una razón muy sencilla y es que ni los sindicatos ni nosotros como AFARTE tenemos el conocimiento ni la capacidad para determinar las medidas convenientes en determinadas situaciones y en segundo término, si nosotros –tanto AFARTE como los sindicatos- decidimos negociar una cosa así (el cierre de fábricas) nos estaríamos separando de la política sanitaria en general y las medidas contra el Coronavirus no serían efectivas”, observó Hellemeyer.

Insistió en que las declaraciones del titular de ASIMRA “entiendo que tienen que ver más con la expresión de preocupación que le transmiten sus representados y que son completamente lógicas porque esta es una novedad para la sociedad fueguina”.

Los protocolos funcionan

En tanto en diálogo previo con FM MASTER´s, El Presidente de AFARTE habló sobre la situación de las industrias electrónicas “seguimos la situación desde cerca. Estaba dentro de los cálculos del Gobierno, tras una situación casi utópica para Tierra del Fuego. Hay que estar atento a esta situación y seguir trabajando con cumplimiento de los protocolos, porque esa es la garantía de seguir operando. Frente a estas apariciones, que se activen estos protocolos, mantener los controles y cumplir a rajatabla con lo que disponen desde las autoridades sanitarias”.

Feredico Hellemeyer expresó “transmite tranquilidad que los protocolos implementados en las fábricas son eficientes como para que la dispersión del virus no se dé en ese ámbito. Esto tampoco debe transformarse en una disputa de dónde se produjo el contagio”.

En cuanto al trabajo que se está desarrollando en las industrias “la situación sigue siendo novedosa. Luego de 2 meses parados, la vuelta con una realidad diferente a la que conocíamos. En un comienzo con restricciones severas. Después mejoraron las condiciones, pero todavía no generamos lo mismo que previo a la aparición de la pandemia”.

“Estamos atravesando una crisis que comenzó siendo sanitaria, pero tiene consecuencias económicas. Porque no se retoman plenamente las actividades de comercialización no se retoman. Estas consecuencias se notan, ya que no hay una oferta de demanda. Estamos en un período de búsqueda del punto de equilibrio entre oferta y demanda. Esto sumado a que veníamos de dos años de complicaciones”, concluyó Hellemeyer.