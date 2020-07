No nos quedaremos sin combustible

Por causas que nadie logra explicar a ciencia cierta y luego de que se conocieran los números que arrojó el rebrote de coronavirus en esta ciudad, cientos de automovilistas se volcaron en masa hacia las estaciones de servicio para cargar combustible.

Este medio trató de conocer las causas que generan este tipo de accionar en masa y no logró conocer el motivo que lo explique a ciencia cierta. En este marco, el responsable de la firma AXION en Tierra del Fuego, Alejandro Nogar, brindó su apreciación al respecto. “Esta es una psicosis que tiene la gente que cuando hay un caso especial, como esta aparición de nuevos casos de COVID-19 en la ciudad. La gente se vuelca en masa a cargar combustible aunque aún no sabemos por qué”.

El empresario no se explica por qué la gente quiere tener el tanque de nafta lleno cuando no lo puede usar. “Es algo que no se entiende”.

Añadió que para sus estaciones de servicio “tenemos una capacidad de abastecimiento con la que podemos trabajar durante 6 días. Esto es en situación normal pero, cuando los vecinos generan este accionar en masa, hacen que nos quedemos sin combustibles en 2 días aproximadamente”. Pero explicó que las estaciones de servicio AXION se abastecen cada día y medio, “por lo que nunca tenemos problemas”.

Cabe señalar que, según datos aportados por los responsables de las estaciones de servicio en Tierra del Fuego, la carga promedio del total diario ronda los $1.200.-/$1.500.- Sin embargo, cuando se genera este tipo de psicosis, la carga promedio ronda los $600.- “Realmente no entendemos este accionar de hacer colas que demandan más de una hora para cargar unos pocos pesos de combustible”.

Para llevar tranquilidad Nogar aseguró que “el combustible no se va a acabar y no habrá escasez. Es lo mismo que pensar que habrá escasez de comida. Eso es imposible ya que son elementos esenciales y no se puede pensar que habrá problemas de abastecimiento”.

Recalcó que “en Tierra del Fuego existen dos empresas que proveen de combustible a la provincia. Por algún motivo excepcional alguna empresa podría generar algún faltante momentáneo de combustible pero, en esos casos, existe la otra empresa que complementará ese faltante momentáneo”.

Los empresarios de las estaciones de servicio se mantienen en contacto permanente porque ambas firmas trabajan con modalidades muy similares y sufren los mismos problemas. En este marco, se señala que nunca se habló ni de desabastecimiento ni de nada que pueda generar algún temor en la comunidad fueguina. “Por eso no entendemos qué le pasa a la gente”, trató de explicar Nogar.

Ruta de abastecimiento fueguino

Un dato que siempre es de permanente consulta en la comunidad es el de la ruta de abastecimiento.

La firma YPF se abastece de combustible a través de la planta Orion que se encuentra en Ushuaia

En tanto, la firma AXION se abastece por tierra desde Caleta Paula (Santa Cruz) y de Campana (provincia de Buenos Aires).