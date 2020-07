Madre denunció abuso sexual contra su hija: “La causa está totalmente encajonada”

“En noviembre del año pasado mi hija junto valor y pudo denunciar un abuso sexual que sufrió a sus 7 años. Hoy en día tiene 18, el día que nos comentó nos dijo que tomó el valor para ayudar a su prima que no le pase lo mismo ya que el abusador es el abuelo de sus primos” indicó la madre en dialogo con Minuto Fueguino.

“Ella se fue de vacaciones con sus abuelos en enero de 2009 a la ciudad de Cosquin” relató la mujer, y añadió que “esta persona vivía enfrente del camping donde ellos fueron y lamentablemente en un lapso de tiempo que estaba jugando ella sola con una nena, se aprovechó de la oportunidad y abusó de ella. Seguidamente la amenazó con que no cuente nada a sus abuelos porque les iba hacer daño”.

“Ahí quedó todo, pasaron los años hasta que gracias a dios ella junta el valor y nos cuenta. Esto se desencadena porque su tía política se muda a Cosquin con sus primos a la casa de esta persona, porque es su papá; por eso ella tomó el impulsó para hablar” manifestó. “Su abuela fue a visitar a sus primos y cuando volvió nos vino a contar sus vivencias cotidianas y ahí ella se quebró y decidió hablar”.

Luego de lo detallado por su hija que actualmente es mayor de edad, explicó “al otro día inmediatamente fuimos al juzgado, hicimos la denuncia, ella pasó sola porque es mayor, ya tiene 18 años. La causa quedó a cargo del Juzgado N°1 a cargo de Cesari Hernández y la fiscal Laura Urquiza”.

Pero más allá de la denuncia, la causa penal se encuentra sin avances y a la espera de una decisión del Juzgado de Instrucción 1.

“Todavía no pude ver el expediente porque t no me constituí como querellante, esto fue en noviembre y en marzo que fue la última vez que me pude apersonar me dijeron que todavía se encontraba parado. No llamaron a mi hija para volver a declarar y no notificaron a esta persona, menos juntar pruebas ni nada, es algo que está totalmente encajonado” lamentó.

Ante esta situación. la mujer decidió hacer pública la situación por las redes sociales, donde difundió el rostro del hombre que actualmente habitaría en la ciudad. “Nos llenamos de dolor, la justicia es tan lenta y hasta que se haga justicia hay una ventana de tiempo enorme para que esta persona siga haciendo daño. Por eso creíamos que lo mejor era dar a conocer su rostro, para que las personas protejan a sus hijos y que no se pase por lo mismo que paso mi hija”.

“Cuando hago esto publico recibo un audio donde me amenaza la esposa de este señor, primero que me iba a caer todo el peso de la ley y que va a venir a mi casa. Es la misma persona que dijo que a mi hija le paso por pizpireta, voy hacer la denuncia policial porque obviamente sabemos que si viene no va hacen en son de paz. Mi hija esta con miedo, porque al tiempo que ella hizo la denuncia nos enteramos que él se vino a vivir a Río Grande, se lo ha cruzado lamentablemente sin querer en la calle” concluyó.