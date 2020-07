Los vuelos de pasajeros no volverán este mes de julio por el aumento de contagios en Buenos Aires

Aerolíneas Argentinas y otras empresas tenían todo articulado para comenzar a mediados de este mes de julio, pero la cuarentena más estricta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense frenó todo.

El ministro de Transporte, Mario Meoni, confirmó que la reanudación de los vuelos de cabotaje, que estaba prevista para el 15 de julio, se postergará “por un tiempo” en virtud de la cantidad de contagios que se registraron en los últimos días, tanto en el AMBA como en otros puntos del país, que motivaron un endurecimiento de restricciones de circulación.

“Esperábamos empezar con la interconexión entre provincias que no tuvieran circulación comunitaria de COVID, pero dadas las circunstancias de un incremento notorio en la Ciudad de Buenos Aires, no podemos garantizar que no transportemos el virus desde Buenos Aires hacia algunas provincias”, señaló el ministro nacional.