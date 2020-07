Nebreda planteó nulidades en torno al caso llevado a juicio e incluso solicitó que el imputado no siga el juicio por teleconferencia desde la Unidad de Detención 1, y que pueda estar presente en la sala de juicio, entendiendo la flexibilización de los protocolos de seguridad en la provincia.

Finalmente reclamó que “este juicio está siendo publicitado por la red social de Facebook. Esto no fue comunicado a la defensa, entiendo que tal transmisión se ha dispuesto sin sustanciación ni fundamentación por parte del tribunal”, comenzó diciendo.

En ese sentido reparó, “esto no es por estar en desacuerdo con la publicidad del debate, la forma no está prevista en el Código Procesal Penal”, agregando que asimismo “hay involucrados menores de edad, esas decisiones deben ser reservadas, la discusión masiva pone en peligro la identidad de los menores y los intereses del niño”.

“Esta transmisión masiva trasgrede en el manejo para examinar los testigos que antes de declarar no podrán comunicarse entre sí, ver o ser informados de lo que ocurre en la sala de audiencias”, dijo señalando que los mismos podían tomar conocimiento del debate a través de la transmisión, “esto es para que los testigos no se contaminen con lo que sucede en la sala de audiencias, la transmisión no va a poder permitir ese control de lo espontáneo de las declaraciones”, resumió.

El tribunal pasó a un nuevo cuarto intermedio para evaluar los pedidos.