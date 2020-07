Esperamos “llegar a hacer 6 millones de celulares, 2 millones de televisores”

El Presidente de AFARTE, -Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica- refirió que pese a la crisis económica y a las criticas se logró firmar este acuerdo para los trabajadores. El convenio también contempla un Plan de conversión de PPD a empleados de prestación continua.

Por otro lado, se refirió a la producción en las industrias locales: “no hay ningún tipo de decisión de parte de las empresas que tenga que ver con disminuir la producción” aunque advirtió que “las cifras de producción están muy bajas, estamos peor que antes de la pandemia, que fue el peor año de la industria en la última década”.

En este sentido, detallo que “en 2019 se hicieron 7 millones de celulares, 1.800.000 televisores y en el orden del millón de acondicionadores de aire” y para este año tienen “una proyección que se podría llegar a hacer 6 millones de celulares, 2 millones de televisores, lo que normalmente estaba en tres millones, y 650.000 equipos de aire para este año”.

En contraste con la intención de mantener la producción, Hellemeyer avizoró un panorama complicado, “Tendremos malas noticias en términos de actividad económica y consumo” evaluó, y dijo que “del lado del consumo tenemos limitaciones, si bien el 85% geográfico del país ya está en una fase de no aislamiento, la realidad es que el conglomerado urbano de Buenos Aires, responsable del gran porcentaje de consumo de nuestros productos, está muy limitado, porque no tenemos abiertas las tiendas físicamente, están trabajando con el canal electrónico, pero no reemplaza el volumen que se da normalmente”.