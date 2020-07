El Intendente de Tolhuin evitó polemizar con Chapperón

El intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, habló con AIRE LIBRE FM sobre las medidas que se llevaron adelante en la ciudad, tras el brote en Río Grande y la aparición de casos en Ushuaia. «Nosotros comunicamos todo al Jefe de Gabinete, Agustín Tita. Venimos dialogando desde el brote en Río Grande. Ellos nos brindan un panorama de la situación y comunicamos lo nuestro también, no trabajamos solos», señaló el intendente, quien evitó polemizar con la ministra Adriana Chapperón. «No soy quien para polemizar los dichos de la Ministra, yo me enfoco en Tolhuin y cuidar a la gente. No son decisiones aisladas, son pensadas, analizadas y estimo que los resultados hablan por si mismo. Cada decisión que tomamos, si hubiesen sido erradas, la comunidad nos lo haría saber», señaló. La funcionaria provincial había señalado que Tolhuin llevaba adelante las medias sin consultar al Gobierno. Y agregó: «Pelearnos por los medios no sirve. Si hay diferencia hay que plasmarlas en los ámbitos correspondientes, y buscar soluciones. Hay que trabajar de manera solidaria».

