Desmienten llegada de equipos de Esquí a Ushuaia

A raíz de la publicación del guía de turismo de Ushuaia, Nicolas Wolaniuk, se viralizó por WhatsApp, que hoy arribaría un vuelo charter con esquiadores del exterior, la fuente oficial descartó de plano el arribo de deportistas extranjeros “no solo al Cerro Castor (como afirmaba la publicación) sino a ningún centro invernal”. Se informó no obstante que “se trata de personal técnico especializado para certificar el funcionamiento de aerosillas”.

En las últimas horas corrió como reguero de pólvora una versión en las redes sociales dando cuenta que el martes 28 de julio arribaría al aeropuerto internacional de Ushuaia un avión charter transportando a integrantes de equipos internacionales de esquí para entrenarse en el complejo invernal “Cerro Castor”. El autor de la información mereció la atención y opinión de los usuarios de las redes dado que se trata de un guía de turismo reconocido y titular de un grupo dedicado a la realización de actividades recreativas invernales, Nicolás Wolaniuk.

Consultados funcionarios del Gobierno provincial acerca de la veracidad de los dichos, que causaron preocupación ante la crítica situación epidemiológica por la que atraviesa en estos momentos la ciudad de Río Grande particularmente, respondieron a Diario Prensa Libre que “desmentimos absolutamente que vaya a venir ninguna selección de esquí de parte del mundo alguna a entrenarse en el Cerro Castor ni en el Martial ni en ningún centro invernal de Tierra del Fuego. Lo que sí puede llegar a venir es personal calificado que tiene que ver con la certificación de aerosillas, tarea para la que no hay técnicos acá que se encarguen de eso. Es mentira que esté por venir gente a esquiar a Ushuaia y hasta donde sabemos, los responsables del Cerro le iniciarán una causa penal por”.

Preguntados también acerca del ingreso por vía aérea de empleados de empresas pesqueras, tal como ocurrió el 23 de mayo con la tripulación del buque merlucero Echizen Marú o de otras actividades, la misma fuente sostuvo que “en lo que tiene que ver con las pesqueras y las petroleras, el arribo de trabajadores es algo que se viene haciendo desde siempre porque se trata de personas que cuentan con permisos especiales habilitantes extendidos por el Gobierno nacional, refrendados por el provincial. Las petroleras tienen recambio de personal cada 15 días mientras que las dedicadas a la pesca, cada 30. En todos los casos a cada uno de ellos se les realiza el PCR (hisopado) antes de embarcarse”.

Nicolás Wolaniuk “Estoy tan harto…”

El guía de turismo y de actividades recreativas invernales Nicolás Wolaniuk, tal vez no imaginó que sus dichos, realizados en tono indubitable, iban a viralizarse al punto de generar la inquietud de numerosos vecinos que se comunicaron con Prensa Libre para consultar si era cierto que hoy llegaría un vuelo especial con esquiadores provenientes del exterior y que serían desmentidos rotundamente por el Gobierno provincial.

“Confirmado, en 2 días llegan los equipos internacionales de esquí a entrenar a Cerro Castor y se alojarán en Castor Ski Lodge. Vergonzoso Gobierno Tierra del Fuego .

No se extrañen que haya un rebrote mayor de covid y ningun fueguino pueda esquiar en el castor, solo europeos. Estoy tan harto….” – afirmó Wolaniuk, agregando que “ya hay un equipo de hecho alojado en el Castor. Y por otro lado se que llegan el 28 porque llega un vuelo charter privado de la compania South American Jets, un Airbus A320 con capacidad para 160 pasajeros. Esos equipos de esquí no solo estan ingresando a la provincia, sino al país. Me pregunto cómo nuestro presidente permitió esto…”.

Ante los comentarios que aparecen en su cuenta, el deportista fueguino expresó: “Genial, abran las fronteras. Quiero volver a viajar y que lleguen turistas para que TODOS podamos trabajar, no solo el Cerro Castor. No estoy en posición de opinar sobre si ya es tiempo de que vuelva el turismo o no. Lo que sí creo, es que si vuelven los turistas extranjeros que sea para beneficio de toda la industria turística local y no solo para unos pocos (muy pocos). Sigan pensando que del calvario salimos respetando la distancia social, lavándonos las manos y tapándonos la boca. El calvario es la realidad misma muchachos. Estamos donde quieren que estemos. Todo va de lujo amigos. Sigan confiando en los que saben que vamos joya. Por las dudas Melella nos hecha la culpa a nosotros. El 28 habría que cortar el camino al aeropuerto”.