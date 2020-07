Cuatro nuevos casos de Coronavirus en TDF, los mismos pertenecen a personas que ingresaron a la isla ya estando en cuarentena

Los mismos corresponden a personas las cuales NO se encontraban en la Isla, pero pudieron ingresar a través de vía Terrestre y Aérea con los tan cuestionados vuelos de nuestra Provincia.

El Comunicado de Gobierno:

Cabe aclarar que no contaba la Provincia con casos positivos, pero era de esperar que esto sucediera al no cerrar fronteras y seguir recibiendo gente.

Ahora resta esperar la no expansión del virus.

El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a través del Ministerio de salud informa que se han detectado cuatro nuevos casos positivos de Covid-19 en la provincia, tres en la ciudad de Ushuaia y uno en la ciudad de Río Grande.

Los casos de Ushuaia pertenecen a un mismo grupo familiar que arribó vía aérea y estaban cumpliendo el aislamiento obligatorio.

El caso correspondiente a Río Grande llegó a la ciudad por vía terrestre y también estaba cumpliendo el período de aislamiento.

Todos los afectados aseguran no haber mantenido ningún contacto con otros ciudadanos de la provincia desde su arribo.

La detección temprana y aislamiento de los casos se concretó en el marco del trabajo del Ministerio de Salud y los rigurosos protocolos vigentes previstos para estas situaciones.

A las 11:30hs. la Ministra de Salud, Judit Di Giglio y la Ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperón brindarán un parte de prensa a través de las redes sociales oficiales del gobierno para comunicar más detalles.