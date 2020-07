Crudo relato: “Sentí que se me rompían los huesos”

Valeria Burgos, médica del área de Neonatología del Hospital riograndense, lamentablemente se contagió de coronavirus, como tantos otros trabajadores de la Salud. En su página personal de Facebook relató día a día sus síntomas y los terribles dolores que tuvo que soportar. Un valioso y valiente testimonio que servirá para tomar conciencia. “Hay mucha gente que se toma el tema a la ligera, que creen que esto es un invento”.

Covid19 y yo.

Día 1: fatiga, sueño

Día 2: fatiga, desgano

Día 3: fatiga, astenia

Día 4: mialgias, artralgias, dolor en los ojos al movilizarlos, dolor en cuero cabelludo, fatiga.

Día 5: todo lo anterior multiplicado por 2!!

Dia 6: todo lo anterior multiplicado por 4 al punto de pensar que se me rompían los huesos, dolor en las encías, cara, manos, costillas, el pecho.

Día 7: todo lo anterior multiplicado por 50 más rinorrea, tos productiva, falta de aire, anosmia, ageusia…

Día 8: todo lo anterior multiplicado por 100, más fiebre de 38,1 como mucho!!! ( Recién en este día tuve fiebre) más sudoración, náuseas, reflujo, cefalea( la migraña más fuerte que pude tener en mi vida)..este uno de mis peores días! Más pérdida del apetito!

Día 9: todo lo anterior, uno por uno de los síntomas que nombre anteriormente…más un episodio febril de 38,1…y escalofríos!!! Dolor abdominal, náuseas y diarrea! Este también uno de mis peores días…y no es pq los otros sean mejores todo lo contrario…pq a la madrugada pensé que iba a tener un hijo por el dolor!!! En la madrugada…

Día 10: todo lo anterior pero multiplicado por 2( menos) mucha tos, expectoración, disfonía, cefalea, y cdo intento cantar me falta el aire…

Día 11 ( Hoy): todo lo anterior pero en menor medida, pero si hablo toso mucho y me agito, si duele el cuerpo menos, a todo esto la anosmia y ageusia persisten como la cefalea menos intensa, garganta y labios resecos. Disfonia, sudoraciones intermitentes, petequias en la mucosa interna del labio inferior de la boca. Parestesias intermitentes.

He aquí mis síntomas, de los cuales son tan intensos que me hace ser consciente de cada uno de ellos..Ninguno de estos síntomas pasan desapercibidos…y mis días se hacen eternos!!! Y por ende no podré olvidarme más d esto…suelo olvidar las cosas que me hacen mal…pero no será este el caso…

Y porqué cuento esto?? Pq no es como una gripe!!! Ni como un resfrío ni mucho menos!!! Quizá así lo percibieron otros…pero no es mi caso!!!

Y me olvido de otra cosa muy importante…las etapas por las que pasas en tu mente de bronca, enojo, tristeza y la más persistente de todas MIEDO!!! pq pensas en tu familia, en tu entorno, en la gente que no conozco y en mi…pq pierdo el control sobre mi cuerpo!!! Es desesperante!!!

Entonces, el paracetamol no es solo para la fiebre es para esos dolores rompehuesos!!!

La ducha caliente y el vapor si que alivian doy fe.

Los te y bebidas calientes alivian…muchísimo!!!

Los puff esos si que me están ayudando de salbutamol y budesonide…aunque en la auscultación no se evidencie ningún ruido patológico…pero me calman

El frenaler cort me alivió…

Y el ansiolitico me ayudó a calmar esos dolores…aunque no lo crean…

Y también me tomé azitromicina….

Y algo fundamental HIDRATARSE!!! agua a cada rato abundante!!!

Esta es mi experiencia y aún no estoy curada…te desesperas tanto que querés tomar lo que sea que alivie….

Entonces si ves un paciente sintomático de esta manera como me pasa a mi …no le digas que no tome nada que es solo gripe….pq te aseguro que no lo es!!!

No es joda…ahora, yo soy alergica y tengo casi 38 años….saquen sus deducciones….

Y si te preguntas porque me contagie??? Pq estamos en una pandemia y yo soy trabajadora de la salud…no pq no me cuido!!!! Y pq mi pensamiento me dice que todos o la mayoría se contagiaran en en todo el mundo!!!