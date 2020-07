Advierten peligro al transitar las cuevas del Bridge

Por la presencia de nieve profunda, la Comisión de Auxilio Ushuaia recomendó abstenerse de transitar el camino que lleva a las cuevas de Hielo del Cerro Bridges, en inmediaciones al glaciar Martial. Para acceder a la misma hay que transitar por un corredor de derrumbe (por donde pasan las avalanchas cuando se activan), terreno de alta montaña, sobre el límite de bosque, con nieve, hielo, piedra laja y fuertes pendientes.

En virtud del último rescate realizado el día domingo 26 de julio, y analizando la situación de riesgo registrada, la Comisión de Auxilio Ushuaia recomienda abstenerse de transitar en el camino que lleva a las cuevas de Hielo del Cerro Bridges, en inmediaciones al glaciar Martial. El camino se encuentra con nieve profunda y sectores con hielo lavado, lo que hace necesario equipo técnico apropiado para su tránsito seguro, esa ladera es propensa a las avalanchas por lo que se recomienda no transitar sobre el límite de vegetación y en caso de hacerlo contar con Arva, Pala y Sonda además del equipamiento técnico.

Por otra parte Asociación Argentina de Guías de Montaña indicó que las cuevas de hielo del sector Martial (Cerro Bridges) si bien son toda una atracción próxima a la ciudad de Ushuaia, en las últimas semanas se ha viralizado de tal forma, que es una de las nuevas atracciones del Invierno Fueguino. Geográficamente se encuentra en un sector de grandes acumulaciones de nieve por su orientación, lo cual hace que sea una zona sensible a la activación de avalanchas. Para acceder a la misma hay que transitar por un corredor de derrumbe (por donde pasan las avalanchas cuando se activan), terreno de alta montaña, sobre el límite de bosque, con nieve, hielo, piedra laja y fuertes pendientes. Hemos visto grupos numerosos, muchos de ellos sin el calzado, ni el equipamiento adecuado. Lo que implica aumentar los riesgos. Muchas veces cuando se mueven en grupos numerosos se genera el efecto Manada, sigo al que va adelante porque debe saber, y dejamos de percibir el riesgo.

El terreno de alta montaña en Tierra del Fuego es muy accesible pero no deja de ser riesgoso, si no se tienen los conocimientos adecuados ni el equipamiento. Actualmente el riesgo de Avalanchas es Alto y va a continuar así por varios días. La sumatoria de todos estos factores más la climatología cambiante en Tierra del Fuego hace que el riesgo de accidentes en este lugar sean altos. Es por esto que se recomienda transitar la montaña en grupos chicos (no más de 4 personas). En terreno con mucha pendiente y nieve separar el grupo con una distancia de 20 metros o más. Llevar siempre en terreno nevado DVA (ARVA), PALA y SONDA y saber Usarlos. Llevar equipamiento acorde a la climatología actual e informarse en http://avalanchastdf.com.ar/ sobre el estado del riesgo de avalanchas. Salir temprano para transitar con luz y por último salir siempre con teléfono con carga, VHF o comunicación Satelital.