Abregú: “Desmiento Haber Dicho Que El Sistema De Salud Privado Está Colapsado”

El concejal Walter Abregú de Río Grande manifestó angustia y preocupación por supuestos dichos malintencionados respecto a que su persona declaró que el «El sistema sanitario de salud privada está al límite del colapso»

El doctor dijo «me extrañan tanto estas maniobras de desprestigio sin fin alguno, esta claro que las viralizaciones de este tipo solo crean daño y preocupación en la sociedad de Rio Grande y además de la absoluta irresponsabilidad de quienes las generan»

En tal sentido, finalizó «De igual manera, me he comunicado con el dr. Jorge Lozano, compañero, colega y médico prestigioso, director de la Clínica CEMEP, en donde le he informado la realidad de los hechos.

Fuente: Infotdf