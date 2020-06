En total, la zona comprende 420 lotes, y al menos 250 son las familias damnificadas que aguardan una respuesta de la firma y las autoridades del Municipio de Río Grande, con las cuales no se pudo avanzar, ni en la gestión actual ni en la anterior.

“Mucha gente pagó terrenos y venimos escuchando promesas hace tres años; hay gente que compró hace siete años, pasó mucho tiempo. Queremos saber por qué pasan estas cosas, hay como cuatro barrios que tienen este problema, nosotros somos gente trabajadora que pagó”, comentó a FM Master’s y Tiempo Fueguino, Jonatan Romero, uno de los tantos damnificados.

“En estos tiempos de poco trabajo está costando mucho pagar el alquiler cuando deberíamos tener nuestras casas; hay gente que perdió camionetas, materiales que quedaron en un corralón y se perdieron, otros dejaron de pagar en la cuota 9 o 10 porque sabían que no le iban a dar los servicios. Pero la mayoría están pagados y la gente quedó con muchos problemas”, refirió.

En particular, las familias que esperan recibir pronto los terrenos mantienen dudas con respecto al destino que Moliterno le dio al dinero percibido. “No entendemos por qué no dieron los terrenos y qué hicieron con esa plata; está pero no la quieren soltar, sabemos que hay conexiones políticas”, aseguró Romero.

A la actualidad hay tres grupos definidos de las tierras: los que cuentan con todos los servicios a excepción de energía eléctrica; los que tienen gas y cloacas; y los que no tienen ningún servicio pero, además, están “muy hundidos” y habrá que nivelar.

Moliterno

La inmobiliaria a cargo de la entrega de terrenos brindó pocas certezas al reclamo de los vecinos. “A veces íbamos una o dos veces por semana, hablamos en los medios y siempre fue lo mismo, nos decían ‘la semana que viene empezamos’ o ‘después del invierno empezamos”, relató Romero.

“En la cara del Intendente Gustavo Melella prometían que iban a empezar a trabajar y firmaron papeles para comenzar, los recibió la secretaria de Obras Públicas, (Gabriela) Castillo. Nunca empezaron. Tiraron un par de caños en el 10 o 15 por ciento de los terrenos”, agregó.

La situación es diversa en cuanto a la necesidad. “Hay gente que compró para invertir y esa gente no se preocupa, no viene ni nada. La gente que lo necesita para vivir somos 150 afectados que no somos amigos, ni familiares, ni comerciantes, ni nada”, describió Romero.

En su caso particular, abonó el terreno “en GEA”, pero hizo el pago en Moliterno. “Hace cuatro años pagué y en diciembre iban a estar los servicios”, recordó.

“La inmobiliaria se borró, no nos dio explicaciones. Hay gente que compró hace 7 años. Uno fue paciente porque pensaba que, al comprar en un lugar céntrico, ellos tenían responsabilidades para responder. Pero cuando fuimos a la Municipalidad nos dijeron que los culpables éramos nosotros por no consultar en qué estado estaban esos terrenos”, indicó.

El damnificado no descartó “un poco de complot” con las autoridades gubernamentales. “Tenemos pruebas de por qué la Municipalidad fue responsable, por qué los actores que estuvieron ahí tuvieron algo que ver. Siempre aparece alguien que aporta algo, la gente está muy comprometida con nuestra lucha”, valoró.

El objetivo es volver a tomar contacto con el Municipio para intimar a la empresa a realizar la entrega. “Con el tema del coronavirus no podemos hacer una reunión ahora, apenas se pueda una reunión grande se va a hacer”, sumó Romero.

“En su momento la Municipalidad nos atendió pero no nos dio resultado y apenas se pudo escapar, se escapó; y la gestión de ahora nos está tratando muy mal, no nos atiende, cuando vamos a golpear las puertas los vecinos se van con una amargura muy grande porque parece que no les importa nada”, refirió.

“La pelea que vamos a tener va a ser muy dura porque estamos a la deriva. Es gente de poder y nadie quiere moverse. Queremos nuestros terrenos con los servicios porque los pagamos y apenas pase el coronavirus vamos a ir a reclamar con pancartas, bombos y todo lo que se tenga que hacer”, concluyó.