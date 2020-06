Un justo homenaje en vida a dos personalidades fueguinas

En el show room de la firma Signo Sur de esta ciudad, se socializó la propuesta de Emilio Sáez, para quien los homenajes se deben hacer en vida, reconociendo a dos figuras de nuestra provincia: la Hermana Carla Riva y al periodista e historiador Oscar ‘Mingo’ Gutiérrez.

Se trata de una obra artística que reúne en una mesa de café a estas dos personalidades ilustres de la ciudad de Río Grande. La obra se emplazará en la Panadería La Unión en el corazón de la isla, donde ya desde hace años está la representación del Dr. René Favaloro.

Emilio Sáez comentó que “son dos personas que han hecho mucho por los demás, la Hermana Carla con un trabajo constante a favor de los niños, las familias y de todos los que necesitan de su corazón y sus manos generosas; y de Mingo quien es toda una institución en el periodismo y sobre todo en la historia de nuestro pueblo fueguino. Creo que los homenajes hay que hacerlos en vida de las personas para que de algún modo ellas se sientan gratificadas por toda una trayectoria de vida a favor de los demás”.

Panadería La Unión es el epicentro donde se cruzan personas e historias y es reconocida a nivel mundial merced al turismo.

Inescindible de la panadería es su propietario Emilio Sáez, reconocido a nivel nacional por sus permanentes campañas tanto a favor del medio ambiente como de la Causa Malvinas.

Prueba de ello es la campaña que lleva adelante todos los años con ‘Basura Cero’ en la Ruta Nacional N° 3 y sus caminatas, una de las cuales incluyó a toda la Argentina y realizada a pie.

Emilio, un hombre de corazón noble y de profunda convicciones por el cambio, recordó que “conversando con unos amigos dijimos que en esta Argentina que está sin valores, por qué no homenajear a la gente que está acá, y que conviven con nosotros”, y así nació esta propuesta de homenaje.

Oscar ‘Mingo’ Gutiérrez, dueño del pasado de todos

El Prof. Miguel Elías Vázquez realizó una reseña biográfica de Oscar Domingo Gutiérrez –Mingo- para todos, quien nació el 28 de marzo de 1953 en Río Gallegos, recibiendo su enseñanza primaria y secundaria entre los salesianos de Río Grande.

Continúa el profesor Miguel Vázquez que ‘Mingo’ es periodista graduado en la Universidad Nacional de La Plata y destacado escritor, ha puesto en valor la historia de Tierra del Fuego. Fue concejal en la ciudad de Río Grande, por el Partido Justicialista, en el período 1983-1985; y Director de Cultura en 1987 y 1988. Fue declarado Ciudadano Ilustre por el Municipio de Río Grande.

En 2013 y en 2014, de manera concordante con el aniversario de la ciudad, el Municipio formalizó otras sendas entregas de reconocimiento a su extensa trayectoria como trabajador de Radio Nacional, periodista, escritor e investigador, labor que lo ha constituido en un referente de la difusión y el rescate de la historia de esta provincia.

“Mingo es un personaje de nuestra época, dueño del pasado de todos”, destaca el profesor Miguel Vázquez.

Agrega que el 15 de septiembre de 1989, junto a Patricia Cajal y Fredy Gallardo, realizaron la Fundación Poética de Río Grande.

Es autor de numerosos títulos, entre ellos: ‘La Candelaria’ (1988); ‘El secreto’ (1991, en colaboración con Patricia Cajal y Fredy Gallardo); ‘Yo, El Petiso’, la historia de Juan Sabino Andrade con la colaboración de su pluma (1991); ‘Los Selknam, ausencias y presencias’ (1999); ‘50 años de Petróleo en Tierra del Fuego’, una publicación del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, compartiendo su autoría con Néstor Ortiz (1999); ‘Temprano Río Grande’ (2001); ‘Rastros en el río’ (2001); ‘Hasta el próximo recuerdo…’ (2012). Dirigió su publicación mensual independiente, ‘El río, memorias de la zona’, y publicó numerosos suplementos en Diario El Sureño, tal como ‘Lugareños’, y mantiene, hasta la fecha de esta recopilación (Nov. 2019), ‘Cordón Cuneta’, un registro fotográfico diario en la contratapa del mismo medio gráfico. De igual modo ha colaborado durante años con la revista ‘Impactos’, editada en Punta Arenas (Chile). También ha escrito libros bajo seudónimo, como para de cierto modo mantenerse al margen del tema tratado.

En 2018 se jubiló luego de cumplir más de 41 años de servicio en LRA 24 Radio Nacional Río Grande, emisora en la cual llegó a ocupar eventualmente el cargo de Director. Allí sus programas radiales fueron espacios centrados en la historia de nuestra región.

“Actualmente trabaja en la conformación de un archivo de la imagen y otro de la palabra. Su incansable tarea de rescatar la historia de ésta, su tierra, es constante y valiosa, lo que toma un cariz de mayor relevancia al hacerlo con su estilo particular, atrayente y sencillo”, elogia Vázquez.

Agrega que Mingo “es un personaje de nuestra época, dueño del pasado de todos”.

Hermana Carla Riva, enfermera del alma y la mano de Dios en nuestras tierras

En tanto Ana María Fabro resaltó sobre la Hermana Carla Riva que “su vocación la llevó a perfeccionarse en el área de la salud, para después misionar en la Patagonia argentina. Luego de un largo viaje de 17 días en barco, arriba a nuestro país en la víspera de navidad. Previo paso por el prestigioso Policlínico de Milán, en Italia, y en el hospital Italiano en la ciudad de Buenos Aires, cumpliendo tareas como enfermera; llega a la ciudad de Río Grande donde se desarrolla como destacada jefa de enfermeras en el Hospital Regional de Río Grande”.

Agrega Ana María que “con un camino marcado por la asistencia y el servicio a la comunidad, en una labor conjunta con las demás hermanas de la misma congregación, velando siempre por la dignidad y el bienestar de las personas. Como enfermera salió al campo a asistir enfermos y vacunar a los peones de las estancias”.

“Trabajó como instrumentista de cirugías en el hospital de Río Grande. Misionó y trabajó en Santa Fe, en el hospital Iturraspe y también en la parroquia del barrio Francisco Solano. En Río Grande, brindó sus servicios en la guardería infantil. Los fines de semana, visitaba los sectores pastorales en los que no había capillas. Inició la infancia misionera de Río Grande.

En el centro de Promoción brindó clases de dactilografía y luego de computación.

Atendió Cáritas de la Parroquia Don Bosco y brindó catequesis en la escuela Don Bosco y en el barrio Austral y en la familia de sacerdotes Salesianos.

Atendió Chacra 2, 4 y Mutual.

Profesora del Centro de Catequesis.

Pastoral carcelario de mujeres y hombres.

En Tolhuin, los fines de semana, misionó en Aserradero Kamy, con mucha gente que la acompañó.

Actualmente desempeña sus tareas en la capilla Sagrada Familia de la ciudad de Tolhuin, junto a la hermana Claudia.

El trabajo de un gran equipo que llevó nueve meses como una gestación humana

La autora de este trabajo fue la artista Corina Molayoli, quien tuvo la colaboración de la plástica profesora Ariadna Codina. La escenografía es de Signo Sur, el mobiliario de la firma Topic. Los encargados de redactar las biografías fueron el periodista Miguel Elías Vázquez para Oscar Mingo Gutiérrez y Ana María Fabro para la de la Hermana Carla Riva.

Justamente Corina Molayoli contó que “la escenografía total nació de una idea de Emilio Sáez de la Panadería La Unión de Tolhuin, para rendir homenaje a dos personas que él consideró las más importantes de la provincia, tanto al historiador Oscar ‘Mingo’ Gutiérrez quien es un icono fueguino que rescata la historia de nuestro pueblo, además de ser periodista y, a la Hermana Carla Riva, quien permanentemente hace trabajo social en Río Grande y Tolhuin, siendo una personalidad muy solidaria y reconocida en toda la provincia de Tierra del Fuego. Emilio los quiso reconocer en vida y por eso nació este proyecto”.

Agregó la artista que “Emilio nos pidió que hiciéramos algo que fuera un homenaje a ellos dos y se nos ocurrió la idea de sentarlos a ambos en una mesa en la Panadería, tal cual ya lo tiene con el Dr. René Favaloro. Se lo propusimos a la Hermana Carla y a ‘Mingo’ y tuvimos que hacer un enorme trabajo de convencimiento porque ambos son muy humildes y creían que no se lo merecían, pero finalmente aceptaron”.

Detalló que “conseguimos hacer un molde virtual que se hace a través de un escáner que toma imágenes en tres dimensiones. Justamente tengo una impresora 3D con la cual hicimos la parte de la cabeza y de las manos de ambos. El resto es todo fibra de vidrio, moldeado, trabajado y tallado de esa forma con las articulaciones y demás detalles”.

Añadió que “después se hizo todo un proceso de pintado real de la piel y de las facciones, tarea en la que me ayudó mucho la profesora Ariadna Codina, quien si bien no se define como artista, sí lo hace como maestra plástica, pero todos quienes conocemos su trabajo sabemos que ella es una gran artistas, aunque ella todavía no lo asume”, elogió.

En relación al vestuario de ambas imágenes, Corina Molayoli contó que los propios homenajeados “cedieron su ropa para que tuviera más realismo toda la escena, participando ellos colaborando de esta manera”.

“El mobiliario lo hicieron los chicos de la empresa Topic del Parque Industrial, ellos trabajan muy bien fabricando la mesa y las sillas; en tanto que Signo Sur preparó toda la escenografía de atrás. Todo este conjunto escenográfico será trasladado a Tolhuin. Estaba previsto que el viernes siguiente al día que se declaró la pandemia de Coronavirus, se tendría que haber hecho este traslado, pero la cuarentena nos partió al medio a todos”, recordó la artista.

Toda esta escenografía se montará en la Panadería La Unión e incluirá la biografía de ambas personalidades reconocidas, “la de ‘Mingo’ por parte del profesor Miguel Elías Vázquez y Ana María Fabro, a quienes agradecemos mucho por este trabajo biográfico”.

La obra comenzó a fines de marzo y principios de abril del año pasado y demandó unos nueve meses –igual que en una gestación humana-, tiempo en que se fue preparando minuciosamente todo el proceso, incluido el posar de los homenajeados sentados a la mesa.

Breve reseña de Corina Molayoli

Corina Molayoli compartió que “no soy artista ni talladora, solo hago cosas que me inspiran; hago artesanías por gusto desde hace muchos años y en estos tiempos en que estoy sin trabajo fuera de casa, tengo muchas tareas dentro del hogar pero no afuera por el tema de la pandemia y me dedico al hobby de la impresión en 3D y a hacer cosas que me gustan, entre ellos, los desafíos que nos plantea Emilio Sáez”.

Justamente la entrevistada fue la autora de la obra escultórica del Submarino ARA San Juan en la misma Panadería La Unión en el homenaje que Emilio Sáez hizo en homenaje a los 44 tripulantes fallecidos.

Corina Molayoli nació en Río Cuarto (El Imperio) provincia de Córdoba y hace 30 años que eligió a Tierra del Fuego. “Río Grande es mi ciudad por adopción y a la que le agradezco ser quien soy”, confió finalmente.

Fuente Provincia 23